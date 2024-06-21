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"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России - РИА Новости, 22.06.2024
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11:07 21.06.2024 (обновлено: 02:21 22.06.2024)
https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html
"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России
"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России - РИА Новости, 22.06.2024
"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России
Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-21T11:07
2024-06-22T02:21
в мире
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Президент России Владимир Путин, со своей стороны, также ужесточил позицию на переговорах в прошлые выходные", — отметил он.По мнению Малли, новый план российского лидера по урегулированию конфликта стал ответом на швейцарскую конференцию, организованную Украиной для обсуждения "формулы мира Зеленского". Он также подчеркнул, что по итогам саммита глава киевского режима так и не добился значимых результатов.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России

RS: Путин ужесточил свою позицию по переговорам после саммита в Швейцарии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
"Президент России Владимир Путин, со своей стороны, также ужесточил позицию на переговорах в прошлые выходные", — отметил он.
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По мнению Малли, новый план российского лидера по урегулированию конфликта стал ответом на швейцарскую конференцию, организованную Украиной для обсуждения "формулы мира Зеленского". Он также подчеркнул, что по итогам саммита глава киевского режима так и не добился значимых результатов.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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