https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html

"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России

"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России - РИА Новости, 22.06.2024

"Путин ужесточил": в США забили тревогу из-за одного шага России

Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-21T11:07

2024-06-21T11:07

2024-06-22T02:21

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952934052_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_605c92d92f8fcc113ead3aeb956dde8d.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Украине более строгие условия для завершения конфликта, чем в начале спецоперации, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли."Президент России Владимир Путин, со своей стороны, также ужесточил позицию на переговорах в прошлые выходные", — отметил он.По мнению Малли, новый план российского лидера по урегулированию конфликта стал ответом на швейцарскую конференцию, организованную Украиной для обсуждения "формулы мира Зеленского". Он также подчеркнул, что по итогам саммита глава киевского режима так и не добился значимых результатов.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"

https://ria.ru/20240620/peregovory-1954155956.html

https://ria.ru/20240621/ssha-1954434026.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин