https://ria.ru/20240621/pozhar-1954609489.html

Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг

Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг - РИА Новости, 21.06.2024

Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг

Второй ранг присвоен пожару в Ростове-на-Дону, где горят склады, туда будет организован дополнительный подвоз воды, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:55

2024-06-21T18:55

2024-06-21T20:56

происшествия

ростов

ростов-на-дону

вятское

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Второй ранг присвоен пожару в Ростове-на-Дону, где горят склады, туда будет организован дополнительный подвоз воды, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале."Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара... По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил Логвиненко. Он поручил организовать дополнительный подвоз воды.Пожар произошел на улице Вятская, 67В в Ростове-на-Дону в пятницу вечером. По данному адресу, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации".Площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщил Логвиненко."Сегодня в 16.48 поступило сообщение о пожаре по ул. Вятской: загорелись склады... площадь горения составила 700 квадратных метров", - написал он.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954473070.html

ростов

ростов-на-дону

вятское

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происшествия, ростов, ростов-на-дону, вятское, алексей логвиненко