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Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг - РИА Новости, 21.06.2024
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18:55 21.06.2024 (обновлено: 20:56 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954609489.html
Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг
Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг - РИА Новости, 21.06.2024
Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг
Второй ранг присвоен пожару в Ростове-на-Дону, где горят склады, туда будет организован дополнительный подвоз воды, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:55
2024-06-21T20:56
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Второй ранг присвоен пожару в Ростове-на-Дону, где горят склады, туда будет организован дополнительный подвоз воды, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале."Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара... По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил Логвиненко. Он поручил организовать дополнительный подвоз воды.Пожар произошел на улице Вятская, 67В в Ростове-на-Дону в пятницу вечером. По данному адресу, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации".Площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщил Логвиненко."Сегодня в 16.48 поступило сообщение о пожаре по ул. Вятской: загорелись склады... площадь горения составила 700 квадратных метров", - написал он.
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происшествия, ростов, ростов-на-дону, вятское, алексей логвиненко
Происшествия, Ростов, Ростов-на-Дону, Вятское, Алексей Логвиненко
Пожару на складе МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг

Пожару на базе хранения ресурсов МВД в Ростове-на-Дону присвоили второй ранг

© Кадр видео из соцсетейПожар на складе в Ростове-на-Дону. 21 июня 2024
Пожар на складе в Ростове-на-Дону. 21 июня 2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на складе в Ростове-на-Дону. 21 июня 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Второй ранг присвоен пожару в Ростове-на-Дону, где горят склады, туда будет организован дополнительный подвоз воды, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
"Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара... По предварительным данным, пострадавших нет", - добавил Логвиненко. Он поручил организовать дополнительный подвоз воды.
Пожар произошел на улице Вятская, 67В в Ростове-на-Дону в пятницу вечером. По данному адресу, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел Российской Федерации".
Площадь пожара составила 700 квадратных метров, сообщил Логвиненко.
"Сегодня в 16.48 поступило сообщение о пожаре по ул. Вятской: загорелись склады... площадь горения составила 700 квадратных метров", - написал он.
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ПроисшествияРостовРостов-на-ДонуВятскоеАлексей Логвиненко
 
 
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