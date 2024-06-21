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В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД
В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД - РИА Новости, 21.06.2024
В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД
Пожар произошел на улице Вятская, 67 в в Ростове-на-Дону, где, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:05
2024-06-21T18:05
2024-06-21T18:14
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожар произошел на улице Вятская, 67 в в Ростове-на-Дону, где, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД."Сообщение (о пожаре) 17.00 Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67 в. В тушении задействовано 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 техники", - сказал журналистам представитель ГУМЧС РФ по Ростовской области.По данным открытых источников, по данному адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД
В Ростове-на-Дону произошел пожар по адресу базы хранения ресурсов снабжения МВД