https://ria.ru/20240621/pozhar-1954595303.html

В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД

В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД - РИА Новости, 21.06.2024

В Ростове-на-Дону загорелась база хранения ресурсов снабжения МВД

Пожар произошел на улице Вятская, 67 в в Ростове-на-Дону, где, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:05

2024-06-21T18:05

2024-06-21T18:14

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожар произошел на улице Вятская, 67 в в Ростове-на-Дону, где, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД."Сообщение (о пожаре) 17.00 Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67 в. В тушении задействовано 68 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС 43 человека, 15 техники", - сказал журналистам представитель ГУМЧС РФ по Ростовской области.По данным открытых источников, по данному адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации".

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954473070.html

ростов-на-дону

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Кирилл Волков

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия