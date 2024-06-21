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Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали - РИА Новости, 21.06.2024
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12:07 21.06.2024 (обновлено: 12:27 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954473070.html
Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали
Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали - РИА Новости, 21.06.2024
Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области, которое произошло во вторник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:07
2024-06-21T12:27
азов
происшествия
азовский район
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области, которое произошло во вторник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в результате атаки беспилотника в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара. В пятницу и.о. главы администрации города Дмитрий Устименко сообщил о завершении операции по устранению последствий атаки беспилотников."По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", - написал губернатор.В тушении пожара были задействованы более 200 человек и порядка 40 единиц техники, а также пожарный поезд.
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954430096.html
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азов
азовский район
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азов, происшествия, азовский район, ростовская область, василий голубев
Азов, Происшествия, Азовский район, Ростовская область, Василий Голубев
Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали

Губернатор: пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области ликвидировали

© МЧС России/TelegramМесто возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
© МЧС России/Telegram
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области, которое произошло во вторник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.
Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в результате атаки беспилотника в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара. В пятницу и.о. главы администрации города Дмитрий Устименко сообщил о завершении операции по устранению последствий атаки беспилотников.
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. 20 июня 2024
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Вчера, 08:57
"По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", - написал губернатор.
В тушении пожара были задействованы более 200 человек и порядка 40 единиц техники, а также пожарный поезд.
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
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Вчера, 11:59
 
АзовПроисшествияАзовский районРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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