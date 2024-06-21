https://ria.ru/20240621/pozhar-1954473070.html

Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали

Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали - РИА Новости, 21.06.2024

Пожар на нефтебазе в Азове ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области, которое произошло во вторник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:07

2024-06-21T12:07

2024-06-21T12:27

азов

происшествия

азовский район

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе в Азовском районе Ростовской области, которое произошло во вторник, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в результате атаки беспилотника в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара. В пятницу и.о. главы администрации города Дмитрий Устименко сообщил о завершении операции по устранению последствий атаки беспилотников."По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован", - написал губернатор.В тушении пожара были задействованы более 200 человек и порядка 40 единиц техники, а также пожарный поезд.

https://ria.ru/20240621/pozhar-1954430096.html

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азов

азовский район

ростовская область

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Дарья Буймова

азов, происшествия, азовский район, ростовская область, василий голубев