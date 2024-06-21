https://ria.ru/20240621/pozhar-1954470951.html

В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу

В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу - РИА Новости, 21.06.2024

В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу

Операция по устранению последствий атаки беспилотников на нефтебазу в Азове Ростовской области завершена, сообщил и.о главы администрации города Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:59

2024-06-21T11:59

2024-06-21T12:20

происшествия

азов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Операция по устранению последствий атаки беспилотников на нефтебазу в Азове Ростовской области завершена, сообщил и.о главы администрации города Дмитрий Устименко.В ночь на вторник в результате атаки украинских беспилотников в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара, площадь увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов". Тушение велось в круглосуточном режиме. "Завершена спасательная операция по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на территории предприятия "АзовПродукт"", - написал Устименко.Он отметил, что свыше 200 человек - весь личный состав азовских спасателей и пожарных и их коллеги - более 70 часов "провели в настоящем пекле".

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азов

ростовская область

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происшествия, азов, ростовская область