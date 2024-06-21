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В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу - РИА Новости, 21.06.2024
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11:59 21.06.2024 (обновлено: 12:20 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954470951.html
В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу
В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу - РИА Новости, 21.06.2024
В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу
Операция по устранению последствий атаки беспилотников на нефтебазу в Азове Ростовской области завершена, сообщил и.о главы администрации города Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:59
2024-06-21T12:20
происшествия
азов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Операция по устранению последствий атаки беспилотников на нефтебазу в Азове Ростовской области завершена, сообщил и.о главы администрации города Дмитрий Устименко.В ночь на вторник в результате атаки украинских беспилотников в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара, площадь увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов". Тушение велось в круглосуточном режиме. "Завершена спасательная операция по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на территории предприятия "АзовПродукт"", - написал Устименко.Он отметил, что свыше 200 человек - весь личный состав азовских спасателей и пожарных и их коллеги - более 70 часов "провели в настоящем пекле".
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происшествия, азов, ростовская область
Происшествия, Азов, Ростовская область
В Азове устранили последствия атаки БПЛА на нефтебазу

Операция по устранению последствий атаки БПЛА на нефтебазу в Азове завершена

© МЧС России/TelegramМесто возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
© МЧС России/Telegram
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Операция по устранению последствий атаки беспилотников на нефтебазу в Азове Ростовской области завершена, сообщил и.о главы администрации города Дмитрий Устименко.
В ночь на вторник в результате атаки украинских беспилотников в Азове загорелся резервуар с нефтепродуктами. Рано утром в среду пожар был локализован на 3,2 тысячи квадратных метров. Однако к вечеру произошла разгерметизация второго резервуара, площадь увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов". Тушение велось в круглосуточном режиме.
"Завершена спасательная операция по устранению последствий атаки беспилотных летательных аппаратов на территории предприятия "АзовПродукт"", - написал Устименко.
Он отметил, что свыше 200 человек - весь личный состав азовских спасателей и пожарных и их коллеги - более 70 часов "провели в настоящем пекле".
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