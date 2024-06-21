https://ria.ru/20240621/pozhar-1954441044.html
СК возбудил дело после пожара на предприятии в Новосибирской области
СК возбудил дело после пожара на предприятии в Новосибирской области - РИА Новости, 21.06.2024
СК возбудил дело после пожара на предприятии в Новосибирской области
Следователи возбудили уголовное дело после пожара с гибелью рабочего на предприятии по утилизации отходов в городе Обь, задержан замдиректора компании, сообщает РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:03
2024-06-21T10:03
2024-06-21T11:14
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара с гибелью рабочего на предприятии по утилизации отходов в городе Обь, задержан замдиректора компании, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области. В четверг произошел пожар в производственном здании в городе Обь. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным ГУМЧС, пожар возник после технологического взрыва. "По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)… заместитель директора коммерческой организации задержан", - говорится в сообщении. По предварительным данным СК, пожар произошел в складском помещении производственного предприятия при выполнении сотрудниками коммерческой организации работ по утилизации вторичного сырья с нарушением требований охраны труда. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Прокуратура контролирует ход и расследование уголовного дела. Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что складское помещение арендовало ООО "СибВторРесурс" для деятельности по утилизации отходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, обь, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Обь, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после пожара на предприятии в Новосибирской области
СК возбудил дело после пожара на предприятии по утилизации отходов в Оби
НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после пожара с гибелью рабочего на предприятии по утилизации отходов в городе Обь, задержан замдиректора компании, сообщает СУСК РФ по Новосибирской области.
В четверг произошел пожар в производственном здании в городе Обь. Погиб один человек, еще шестеро пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. По данным ГУМЧС, пожар возник после технологического взрыва.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)… заместитель директора коммерческой организации задержан", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, пожар произошел в складском помещении производственного предприятия при выполнении сотрудниками коммерческой организации работ по утилизации вторичного сырья с нарушением требований охраны труда. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Прокуратура контролирует ход и расследование уголовного дела. Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что складское помещение арендовало ООО "СибВторРесурс" для деятельности по утилизации отходов.