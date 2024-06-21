https://ria.ru/20240621/pozhar-1954430096.html

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 21.06.2024

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

Открытое горение на тамбовской нефтебазе, где возник пожар после, предположительно, атаки дрона, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T08:57

2024-06-21T08:57

2024-06-21T10:24

происшествия

тамбовская область

максим егоров

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ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Открытое горение на тамбовской нефтебазе, где возник пожар после, предположительно, атаки дрона, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. В четверг губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника. По данным источника РИА Новости, в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. По предварительной информации, нефтебазу в селе Платоновка атаковали два дрона, один был сбит. Общая площадь горения двух резервуаров достигла 600 квадратных метров. "В настоящее время произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, которое возникло, предположительно, в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240323/pozhar-1935203116.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тамбовская область, максим егоров