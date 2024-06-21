В Тамбовской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе
На тамбовской нефтебазе ликвидировали открытое горение после атаки дрона
© фото очевидцаПожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. 20 июня 2024
© фото очевидца
Пожар после атаки украинского дрона на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. 20 июня 2024
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Открытое горение на тамбовской нефтебазе, где возник пожар после, предположительно, атаки дрона, ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В четверг губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, предположительно, после атаки беспилотника. По данным источника РИА Новости, в результате пожара огонь перекинулся на второй резервуар. По предварительной информации, нефтебазу в селе Платоновка атаковали два дрона, один был сбит. Общая площадь горения двух резервуаров достигла 600 квадратных метров.
"В настоящее время произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, которое возникло, предположительно, в результате атаки БПЛА. Проводятся работы по охлаждению резервуаров", - говорится в сообщении.
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