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После атаки БПЛА в Краснодаре повреждены здания автовокзала и котельной

После атаки БПЛА в Краснодаре повреждены здания автовокзала и котельной - РИА Новости, 21.06.2024

После атаки БПЛА в Краснодаре повреждены здания автовокзала и котельной

Здания автовокзала "Южный" и котельной в Краснодаре повреждены в результате массированной атаки беспилотников, при падении обломков пострадали четыре человека,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T03:55

2024-06-21T03:55

2024-06-21T05:04

специальная военная операция на украине

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краснодарский край

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Здания автовокзала "Южный" и котельной в Краснодаре повреждены в результате массированной атаки беспилотников, при падении обломков пострадали четыре человека, сообщил региональный оперштаб."Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала "Южный" и котельной, расположенных в Краснодаре. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали четыре человека", — говорится в заявлении оперштаба в Telegram-канале.Кроме того, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе. Возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидировали, пострадали два человекаРанее в пятницу оперштаб сообщал, что массированной атаке БПЛА подверглись Темрюкский, Северский и Ейский районы. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры в первых двух районах при этом не было.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240620/npz-1954134417.html

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краснодар, краснодарский край, вооруженные силы украины