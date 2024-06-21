"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
Advance: визит Путина в КНДР стал прямым посланием США
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР стал сигналом для США о том, что Москва начала стремительно укреплять связи со своими партнерами, пишет Advance.
"Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды прежде всего на сами Соединенные Штаты Америки", — подчеркнули в издании.
Отмечается, что Россия усиливает свое влияние во многих регионах. Кроме того, политическая воля США постепенно теряет свою силу в некоторых странах, из-за чего эти государства "переходят на другую сторону", говорится в материале.
"Этот процесс может ускориться, поскольку страны, которые открыто делают ставку на союз и сотрудничество с Россией, знают, что за Россией стоит и Китай, а вместе они представляют собой ощутимую силу, которая вполне может стать альтернативой на мировой арене", — заключили в публикации.
Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
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