https://ria.ru/20240621/poslanie-1954479710.html

"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад

"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад - РИА Новости, 21.06.2024

"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад

Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР стал сигналом для США о том, что Москва начала стремительно укреплять связи со своими... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:33

2024-06-21T12:33

2024-06-21T14:18

россия

сша

москва

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР стал сигналом для США о том, что Москва начала стремительно укреплять связи со своими партнерами, пишет Advance."Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды прежде всего на сами Соединенные Штаты Америки", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Россия усиливает свое влияние во многих регионах. Кроме того, политическая воля США постепенно теряет свою силу в некоторых странах, из-за чего эти государства "переходят на другую сторону", говорится в материале."Этот процесс может ускориться, поскольку страны, которые открыто делают ставку на союз и сотрудничество с Россией, знают, что за Россией стоит и Китай, а вместе они представляют собой ощутимую силу, которая вполне может стать альтернативой на мировой арене", — заключили в публикации.Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"

https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html

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россия, сша, москва, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр