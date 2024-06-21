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"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад - РИА Новости, 21.06.2024
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12:33 21.06.2024 (обновлено: 14:18 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/poslanie-1954479710.html
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад - РИА Новости, 21.06.2024
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад
Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР стал сигналом для США о том, что Москва начала стремительно укреплять связи со своими... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:33
2024-06-21T14:18
россия
сша
москва
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР стал сигналом для США о том, что Москва начала стремительно укреплять связи со своими партнерами, пишет Advance."Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды прежде всего на сами Соединенные Штаты Америки", — подчеркнули в издании.Отмечается, что Россия усиливает свое влияние во многих регионах. Кроме того, политическая воля США постепенно теряет свою силу в некоторых странах, из-за чего эти государства "переходят на другую сторону", говорится в материале."Этот процесс может ускориться, поскольку страны, которые открыто делают ставку на союз и сотрудничество с Россией, знают, что за Россией стоит и Китай, а вместе они представляют собой ощутимую силу, которая вполне может стать альтернативой на мировой арене", — заключили в публикации.Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"
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россия, сша, москва, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
"Прямое послание США": ход Путина встревожил Запад

Advance: визит Путина в КНДР стал прямым посланием США

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин на церемонии официальной встречи с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР стал сигналом для США о том, что Москва начала стремительно укреплять связи со своими партнерами, пишет Advance.
"Нынешний визит в Северную Корею — прямое послание США о том, что Москва приступила к активному выстраиванию отношений с государствами, с которыми ее сближают общие взгляды прежде всего на сами Соединенные Штаты Америки", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что Россия усиливает свое влияние во многих регионах. Кроме того, политическая воля США постепенно теряет свою силу в некоторых странах, из-за чего эти государства "переходят на другую сторону", говорится в материале.
"Этот процесс может ускориться, поскольку страны, которые открыто делают ставку на союз и сотрудничество с Россией, знают, что за Россией стоит и Китай, а вместе они представляют собой ощутимую силу, которая вполне может стать альтернативой на мировой арене", — заключили в публикации.
Владимир Путин совершил государственный визит в КНДР 18-19 июня. Москва и Пхеньян по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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