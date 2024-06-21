https://ria.ru/20240621/popravki-1954466606.html
Новые поправки о выдаче чеков не позволят ресторанам уходить в тень
Новые поправки о выдаче чеков не позволят ресторанам уходить в тень - РИА Новости, 21.06.2024
Новые поправки о выдаче чеков не позволят ресторанам уходить в тень
Одобренные правительством поправки, обязывающие предприятия общепита выдавать покупателю бумажный чек до момента расчета, будут препятствовать уходу бизнеса в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:48
2024-06-21T11:48
2024-06-21T11:48
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Одобренные правительством поправки, обязывающие предприятия общепита выдавать покупателю бумажный чек до момента расчета, будут препятствовать уходу бизнеса в тень; при этом саму технологию изменения выдачи чека нужно будет доработать, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Согласно материалам на сайте Минфина РФ, правительство одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), обязывающие выдавать покупателю в общепите чек до момента расчета и позволяющие отказаться от отправки чеков на телефон или почту. "Эти поправки будут препятствовать уходу бизнеса в тень. Для добросовестного бизнеса тут рисков нет", - сказал Миронов. "Данные поправки необходимы отрасли. Они делаются для того, чтобы все-таки в ресторане, выдавая предчек, потом не удаляли его. Такое встречается, когда недобросовестный предприниматель пытается утаить выручку и выдает сначала предварительный чек, его гости оплачивают, а фискальный чек потом вообще не пробивает", - прокомментировал он. "Единственный момент, надо до конца отработать саму технологию изменения этого чека. Так как бывает так, что выдается фискальный чек, а люди за столом просят разделить сумму на двоих. Или вдруг они говорят, что какое-то блюдо им не понравилось и они не хотят его оплачивать. То есть необходима корректировка в этот момент фискального чека, и механизм этой корректировки до конца еще не отработан", - добавил омбудсмен. Он пояснил, что корректировкой механизма, во-первых, необходимо заняться разработчикам программного обеспечения, которые должны упростить порядок работы с кассами. Отдельный вопрос, по мнению Миронова, касается госорганов. "Надо немного поменять правила, потому что корректировок чеков происходит огромное количество. Нужно упростить порядок отчетности при удаленном фискальном чеке", - считает омбудсмен.
https://ria.ru/20240621/sotspredprinimatelstvo-1928735262.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, москва, сергей миронов, рестораны
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Москва, Сергей Миронов, Рестораны
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Одобренные правительством поправки, обязывающие предприятия общепита выдавать покупателю бумажный чек до момента расчета, будут препятствовать уходу бизнеса в тень; при этом саму технологию изменения выдачи чека нужно будет доработать, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
Согласно материалам на сайте Минфина РФ, правительство одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), обязывающие выдавать покупателю в общепите чек до момента расчета и позволяющие отказаться от отправки чеков на телефон или почту.
"Эти поправки будут препятствовать уходу бизнеса в тень. Для добросовестного бизнеса тут рисков нет", - сказал Миронов.
"Данные поправки необходимы отрасли. Они делаются для того, чтобы все-таки в ресторане
, выдавая предчек, потом не удаляли его. Такое встречается, когда недобросовестный предприниматель пытается утаить выручку и выдает сначала предварительный чек, его гости оплачивают, а фискальный чек потом вообще не пробивает", - прокомментировал он.
"Единственный момент, надо до конца отработать саму технологию изменения этого чека. Так как бывает так, что выдается фискальный чек, а люди за столом просят разделить сумму на двоих. Или вдруг они говорят, что какое-то блюдо им не понравилось и они не хотят его оплачивать. То есть необходима корректировка в этот момент фискального чека, и механизм этой корректировки до конца еще не отработан", - добавил омбудсмен.
Он пояснил, что корректировкой механизма, во-первых, необходимо заняться разработчикам программного обеспечения, которые должны упростить порядок работы с кассами.
Отдельный вопрос, по мнению Миронова, касается госорганов. "Надо немного поменять правила, потому что корректировок чеков происходит огромное количество. Нужно упростить порядок отчетности при удаленном фискальном чеке", - считает омбудсмен.