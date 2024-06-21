https://ria.ru/20240621/popravki-1954466606.html

Новые поправки о выдаче чеков не позволят ресторанам уходить в тень

Новые поправки о выдаче чеков не позволят ресторанам уходить в тень - РИА Новости, 21.06.2024

Новые поправки о выдаче чеков не позволят ресторанам уходить в тень

Одобренные правительством поправки, обязывающие предприятия общепита выдавать покупателю бумажный чек до момента расчета, будут препятствовать уходу бизнеса в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:48

2024-06-21T11:48

2024-06-21T11:48

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Одобренные правительством поправки, обязывающие предприятия общепита выдавать покупателю бумажный чек до момента расчета, будут препятствовать уходу бизнеса в тень; при этом саму технологию изменения выдачи чека нужно будет доработать, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Согласно материалам на сайте Минфина РФ, правительство одобрило поправки к законопроекту о применении контрольно-кассовой техники (ККТ), обязывающие выдавать покупателю в общепите чек до момента расчета и позволяющие отказаться от отправки чеков на телефон или почту. "Эти поправки будут препятствовать уходу бизнеса в тень. Для добросовестного бизнеса тут рисков нет", - сказал Миронов. "Данные поправки необходимы отрасли. Они делаются для того, чтобы все-таки в ресторане, выдавая предчек, потом не удаляли его. Такое встречается, когда недобросовестный предприниматель пытается утаить выручку и выдает сначала предварительный чек, его гости оплачивают, а фискальный чек потом вообще не пробивает", - прокомментировал он. "Единственный момент, надо до конца отработать саму технологию изменения этого чека. Так как бывает так, что выдается фискальный чек, а люди за столом просят разделить сумму на двоих. Или вдруг они говорят, что какое-то блюдо им не понравилось и они не хотят его оплачивать. То есть необходима корректировка в этот момент фискального чека, и механизм этой корректировки до конца еще не отработан", - добавил омбудсмен. Он пояснил, что корректировкой механизма, во-первых, необходимо заняться разработчикам программного обеспечения, которые должны упростить порядок работы с кассами. Отдельный вопрос, по мнению Миронова, касается госорганов. "Надо немного поменять правила, потому что корректировок чеков происходит огромное количество. Нужно упростить порядок отчетности при удаленном фискальном чеке", - считает омбудсмен.

https://ria.ru/20240621/sotspredprinimatelstvo-1928735262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва, сергей миронов, рестораны