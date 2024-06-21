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В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов - РИА Новости, 21.06.2024
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23:04 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/polya-1954641996.html
В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов
В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов - РИА Новости, 21.06.2024
В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов
Украинские боевики регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области, рассказал РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:04
2024-06-21T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
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КАХОВКА, 21 июн - РИА Новости. Украинские боевики регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области, рассказал РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского округа Евгений. "Наши сельхозпроизводители перестали сеять поля в тех местах, которые активно обстреливаются. Но все равно иногда прилетает даже по необрабатываемым полям, часто горят незасеянные поля в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Мы просим наших фермеров и наших глав территориальных отделов делать нереализованные полосы, чтобы защитить населенные пункты от пожаров", - рассказал о ситуации чиновник. Евгений также отметил, что многие фермеры стараются обрабатывать поля, находящиеся вблизи от берега Днепра в 15-ти километровой зоне. По его словам, многие поля в этом году обрабатываются впервые с начала СВО. Накануне ВСУ с помощью дрона подожгли поле в Чернянском территориальном отделе, об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов

Херсонские власти: ВСУ регулярно обстреливают поля в Каховском округе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПоле
Поле - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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КАХОВКА, 21 июн - РИА Новости. Украинские боевики регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области, рассказал РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского округа Евгений.
«
"Наши сельхозпроизводители перестали сеять поля в тех местах, которые активно обстреливаются. Но все равно иногда прилетает даже по необрабатываемым полям, часто горят незасеянные поля в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Мы просим наших фермеров и наших глав территориальных отделов делать нереализованные полосы, чтобы защитить населенные пункты от пожаров", - рассказал о ситуации чиновник.
Евгений также отметил, что многие фермеры стараются обрабатывать поля, находящиеся вблизи от берега Днепра в 15-ти километровой зоне. По его словам, многие поля в этом году обрабатываются впервые с начала СВО.
Накануне ВСУ с помощью дрона подожгли поле в Чернянском территориальном отделе, об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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