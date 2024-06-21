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В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов
В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов - РИА Новости, 21.06.2024
В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов
Украинские боевики регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области, рассказал РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:04
2024-06-21T23:04
2024-06-21T23:04
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КАХОВКА, 21 июн - РИА Новости. Украинские боевики регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области, рассказал РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского округа Евгений. "Наши сельхозпроизводители перестали сеять поля в тех местах, которые активно обстреливаются. Но все равно иногда прилетает даже по необрабатываемым полям, часто горят незасеянные поля в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Мы просим наших фермеров и наших глав территориальных отделов делать нереализованные полосы, чтобы защитить населенные пункты от пожаров", - рассказал о ситуации чиновник. Евгений также отметил, что многие фермеры стараются обрабатывать поля, находящиеся вблизи от берега Днепра в 15-ти километровой зоне. По его словам, многие поля в этом году обрабатываются впервые с начала СВО. Накануне ВСУ с помощью дрона подожгли поле в Чернянском территориальном отделе, об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов
Херсонские власти: ВСУ регулярно обстреливают поля в Каховском округе