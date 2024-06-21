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В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов

В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов - РИА Новости, 21.06.2024

В Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных поджогах посевов

Украинские боевики регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области, рассказал РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:04

2024-06-21T23:04

2024-06-21T23:04

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КАХОВКА, 21 июн - РИА Новости. Украинские боевики регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области, рассказал РИА Новости специалист сельхозотдела администрации Каховского округа Евгений. "Наши сельхозпроизводители перестали сеять поля в тех местах, которые активно обстреливаются. Но все равно иногда прилетает даже по необрабатываемым полям, часто горят незасеянные поля в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Мы просим наших фермеров и наших глав территориальных отделов делать нереализованные полосы, чтобы защитить населенные пункты от пожаров", - рассказал о ситуации чиновник. Евгений также отметил, что многие фермеры стараются обрабатывать поля, находящиеся вблизи от берега Днепра в 15-ти километровой зоне. По его словам, многие поля в этом году обрабатываются впервые с начала СВО. Накануне ВСУ с помощью дрона подожгли поле в Чернянском территориальном отделе, об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины