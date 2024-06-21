"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
Президент Польши Дуда раскритиковал решение США об отправке ВСУ ракет к Patriot
Батарея американских ракет ПВО Patriot в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Решение США передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в приоритетном порядке — это проблема для Варшавы, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.
"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — сказал политик.
Сложившаяся ситуация показывает, что Соединенные Штаты, а также другие западные страны создают мало оружия, отметил президент.
"Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, понять, что мир изменился", — резюмировал Дуда.
Как сообщив в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок.
Чиновник признал, что американские власти сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят потребности Киева.
По данным газеты Financial Times, среди стран с открытыми заказами: Польша, Германия, Испания и Румыния.
При этом президент США Джо Байден утверждал, что западные партнеры согласились с таким решением.
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Батарея Patroit в Польше
Действующая на польской территории батарея Patriot принадлежит Вооруженным силам США. В перечень ее задач, среди прочего, входит охрана логистического узла в Жешуве, через который поставляют оружие Киеву.
На прошлой неделе заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, аргументируя это решение, отмечал, что Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые два комплекса, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.
По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot.