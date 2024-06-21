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"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше - РИА Новости, 21.06.2024
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19:30 21.06.2024 (обновлено: 20:05 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/polsha-1954617051.html
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше - РИА Новости, 21.06.2024
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше
Решение США передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в приоритетном порядке — это проблема для Варшавы, заявил президент Польши... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:30
2024-06-21T20:05
в мире
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россия
сша
анджей дуда
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Решение США передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в приоритетном порядке — это проблема для Варшавы, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet."Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — сказал политик.Сложившаяся ситуация показывает, что Соединенные Штаты, а также другие западные страны создают мало оружия, отметил президент."Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, понять, что мир изменился", — резюмировал Дуда.Как сообщив в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок.Чиновник признал, что американские власти сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят потребности Киева.При этом президент США Джо Байден утверждал, что западные партнеры согласились с таким решением.Батарея Patroit в ПольшеДействующая на польской территории батарея Patriot принадлежит Вооруженным силам США. В перечень ее задач, среди прочего, входит охрана логистического узла в Жешуве, через который поставляют оружие Киеву.На прошлой неделе заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск, аргументируя это решение, отмечал, что Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые два комплекса, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot.
https://ria.ru/20240620/patriot-1954399035.html
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в мире, украина, россия, сша, анджей дуда, вооруженные силы украины, джон кирби, джо байден, польша
В мире, Украина, Россия, США, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины, Джон Кирби, Джо Байден, Польша
"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

Президент Польши Дуда раскритиковал решение США об отправке ВСУ ракет к Patriot

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американских ракет ПВО Patriot в Польше
Батарея американских ракет ПВО Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американских ракет ПВО Patriot в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Решение США передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в приоритетном порядке — это проблема для Варшавы, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.
"Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — сказал политик.
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Сложившаяся ситуация показывает, что Соединенные Штаты, а также другие западные страны создают мало оружия, отметил президент.
"Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, понять, что мир изменился", — резюмировал Дуда.
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Как сообщив в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок.
Чиновник признал, что американские власти сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят потребности Киева.

По данным газеты Financial Times, среди стран с открытыми заказами: Польша, Германия, Испания и Румыния.

При этом президент США Джо Байден утверждал, что западные партнеры согласились с таким решением.
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Батарея Patroit в Польше

Действующая на польской территории батарея Patriot принадлежит Вооруженным силам США. В перечень ее задач, среди прочего, входит охрана логистического узла в Жешуве, через который поставляют оружие Киеву.
На прошлой неделе заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, аргументируя это решение, отмечал, что Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые два комплекса, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.
По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot.
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