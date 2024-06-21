https://ria.ru/20240621/polsha-1954617051.html

"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше - РИА Новости, 21.06.2024

"Это проблема". Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

Решение США передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в приоритетном порядке — это проблема для Варшавы, заявил президент Польши... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:30

2024-06-21T19:30

2024-06-21T20:05

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Решение США передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в приоритетном порядке — это проблема для Варшавы, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet."Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии", — сказал политик.Сложившаяся ситуация показывает, что Соединенные Штаты, а также другие западные страны создают мало оружия, отметил президент."Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, понять, что мир изменился", — резюмировал Дуда.Как сообщив в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок.Чиновник признал, что американские власти сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят потребности Киева.При этом президент США Джо Байден утверждал, что западные партнеры согласились с таким решением.Батарея Patroit в ПольшеДействующая на польской территории батарея Patriot принадлежит Вооруженным силам США. В перечень ее задач, среди прочего, входит охрана логистического узла в Жешуве, через который поставляют оружие Киеву.На прошлой неделе заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что Варшава не отправит свою батарею Patriot на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск, аргументируя это решение, отмечал, что Варшава находится только на этапе внедрения этих систем в вооруженные силы — первые два комплекса, как ожидается, вступят в строй к концу этого года. Следующие шесть заказанных батарей начнут поступать в Польшу только с 2026-го.По последним данным, США отправили на Украину одну систему Patriot.

https://ria.ru/20240620/patriot-1954399035.html

https://ria.ru/20240528/vsu-1948971535.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

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в мире, украина, россия, сша, анджей дуда, вооруженные силы украины, джон кирби, джо байден, польша