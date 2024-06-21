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Президент Польши выступил против сокращения числа уроков религии в школах - РИА Новости, 21.06.2024
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10:50 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/polsha-1954450877.html
Президент Польши выступил против сокращения числа уроков религии в школах
Президент Польши выступил против сокращения числа уроков религии в школах - РИА Новости, 21.06.2024
Президент Польши выступил против сокращения числа уроков религии в школах
Президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZET заявил, что выступает против сокращения количества уроков религии в школах. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:50
2024-06-21T10:50
в мире
польша
анджей дуда
дональд туск
право и справедливость
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ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZET заявил, что выступает против сокращения количества уроков религии в школах. В настоящее время в польских школах проводятся два урока религии в неделю, посещение добровольное. Детям на них рассказывают только об основах католицизма. Недавно министр образования страны Барбара Новацкая сообщила, что количество этих уроков сократят с двух до одного в неделю. "В соответствии с моими личными убеждениями это неправильные действия. Уменьшение часов религии напоминает мне старые времена, когда религия благодаря коммунистам была выброшена из школы", - сказал Дуда в эфире радиостанции RadioZET. Он опасается, что вслед за сокращением правительство вообще отменит уроки религии. "Пока останется один час, а потом окажется, зачем нам этот один час", - сказал президент. "Я не знаю, что в итоге решит премьер Дональд Туск, но я против таких действий", - заключил польский лидер. Недавно в Польше сменилось правительство, партия "Право и справедливость", которая активно использовала католическую риторику в своей программе, оказалась в оппозиции. Новый премьер-министр Дональд Туск, принося присягу, подчеркнул свою нерелигиозность, не став произносить в конце текста присяги традиционную фразу: "Да поможет мне Бог".
https://ria.ru/20231001/tusk-1899772864.html
https://ria.ru/20231022/polsha-1904532409.html
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в мире, польша, анджей дуда, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Дональд Туск, Право и справедливость
Президент Польши выступил против сокращения числа уроков религии в школах

Дуда опасается, что вслед за сокращением правительство отменит уроки религии

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZET заявил, что выступает против сокращения количества уроков религии в школах.
В настоящее время в польских школах проводятся два урока религии в неделю, посещение добровольное. Детям на них рассказывают только об основах католицизма. Недавно министр образования страны Барбара Новацкая сообщила, что количество этих уроков сократят с двух до одного в неделю.
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"В соответствии с моими личными убеждениями это неправильные действия. Уменьшение часов религии напоминает мне старые времена, когда религия благодаря коммунистам была выброшена из школы", - сказал Дуда в эфире радиостанции RadioZET.
Он опасается, что вслед за сокращением правительство вообще отменит уроки религии.
"Пока останется один час, а потом окажется, зачем нам этот один час", - сказал президент.
"Я не знаю, что в итоге решит премьер Дональд Туск, но я против таких действий", - заключил польский лидер.
Недавно в Польше сменилось правительство, партия "Право и справедливость", которая активно использовала католическую риторику в своей программе, оказалась в оппозиции. Новый премьер-министр Дональд Туск, принося присягу, подчеркнул свою нерелигиозность, не став произносить в конце текста присяги традиционную фразу: "Да поможет мне Бог".
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