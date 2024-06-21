https://ria.ru/20240621/polsha-1954447087.html

"Изолировать". Стало известно о новом плане Польши против России

"Изолировать". Стало известно о новом плане Польши против России - РИА Новости, 21.06.2024

"Изолировать". Стало известно о новом плане Польши против России

Минирование Польшей границ с Россией приведет к опасной эскалации, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:34

2024-06-21T10:34

2024-06-21T14:27

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минирование Польшей границ с Россией приведет к опасной эскалации, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Калининград давно стал мишенью для западных держав из-за своего стратегического географического положения, которое позволяет Москве удерживать военное присутствие в Балтийском море. Польша и Литва, граничащие с этим регионом, постоянно провоцируют российские войска военными учениями и угрозами, пытаясь "изолировать" и "задушить" Россию в Балтийском море. В этом смысле, с учетом возможности размещения мин на границе, риски для региональной безопасности, безусловно, будут расти в геометрической прогрессии", — указал эксперт.Как отметил Лейрос, несмотря на запрет на использование противопехотных мин в Польше, общество страны настроено воинственно против России, и правительство в Варшаве может разрешить применение мин и потребовать разложить их на границе с российским государством, что приведет к опасной эскалации.В конце мая депутат сейма Михал Дворчик заявлял, что Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и приступить к их производству, чтобы защититься от "российской угрозы".Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240621/gt-1954436079.html

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россия, польша, нато, брикс, москва, в мире, политика