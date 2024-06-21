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Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений - РИА Новости, 21.06.2024
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16:47 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/pogoda-1954568351.html
Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений
Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений - РИА Новости, 21.06.2024
Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений
Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:47
2024-06-21T16:47
общество
москва
россия
средиземное море
роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Вчерашний день добавил ту часть, которая поставила нынешний июнь в Москве на первое место по количеству осадков в целом за месяц. За 20 дней июня выпало чуть более 185 миллиметров осадков", - сказал Вильфанд. По его словам, предыдущий рекорд принадлежал июню 1942 году: тогда выпало 173 миллиметра осадков. "В целом месяц, говорят, был тропическим. Это, может быть, некое преувеличение, но не очень большое. Действительно воздушные массы в течение первых двух декад поступали в Москву из Средиземного моря, из южных вод Атлантики и были по своему генезису тропическими", - добавил синоптик. Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1879 года.
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общество, москва, россия, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Средиземное море, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений

Вильфанд: июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым, побив рекорд 1942 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Вчерашний день добавил ту часть, которая поставила нынешний июнь в Москве на первое место по количеству осадков в целом за месяц. За 20 дней июня выпало чуть более 185 миллиметров осадков", - сказал Вильфанд.
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По его словам, предыдущий рекорд принадлежал июню 1942 году: тогда выпало 173 миллиметра осадков.
"В целом месяц, говорят, был тропическим. Это, может быть, некое преувеличение, но не очень большое. Действительно воздушные массы в течение первых двух декад поступали в Москву из Средиземного моря, из южных вод Атлантики и были по своему генезису тропическими", - добавил синоптик.
Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1879 года.
Ураган, гроза и град: погодный апокалипсис в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

Сильный дождь в Москве

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

Сильный дождь в Москве

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

Сильный дождь в Москве

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

Сильный дождь в Москве

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

Сильный дождь в Москве

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

Сильный дождь в Москве

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Последствия сильного дождя в Москве

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

Сильный дождь в Москве

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

Сильный дождь в Москве

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

Сильный дождь в Москве

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

Сильный дождь в Москве

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

Сильный дождь в Москве

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

Сильный дождь в Москве

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Последствия сильного дождя в Москве

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 14

Еще накануне специалисты центра погоды "Фобос" сообщили, что 20 июня ожидается облачная погода, сильные ливни с грозой и градом, и предупредили об обильных осадках до 40 миллиметров.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14

Мэр Сергей Собянин предостерег москвичей от прогулок без крайней необходимости.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей", — сообщил глава города.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 14

Городские власти закрыли для посещений парки отдыха и зоопарк и готовы были во всеоружии встречать капризы погоды.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 14

Около двух часов дня на город обрушился залповый ливень и ураганный ветер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 14

Больше всего от стихии пострадали север и северо-восток Москвы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 14

Более 700 деревьев упали во время непогоды, повреждены свыше 300 автомобилей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 14

В результате прохождения по столице мощного циклона два человека погибли, девять пострадали.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю, следовавшему по 17 маршруту. В одном из вагонов треснули несколько оконных стекол, а двое пассажиров получили легкие травмы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что метеостанции Москвы зафиксировали скорость ветра в 25 метров в секунду.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 14

"По шкале Бофорта это 10-балльный шторм из 12 возможных", — пояснил метеоролог Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 14

К вечеру пик разгула стихии прошел и грозовой фронт постепенно начал покидать Москву.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Однако синоптики предупредили, что неблагоприятные погодные условия с резким, порывистым ветром сохранятся в столице до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Городские службы завершают восстановительные работы после урагана — они оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и демонтируют поврежденные ветром конструкции.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ОбществоМоскваРоссияСредиземное мореРоман ВильфандГидрометцентрЭкология в России
 
 
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