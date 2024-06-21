https://ria.ru/20240621/pogoda-1954568351.html

Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений

Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений - РИА Новости, 21.06.2024

Июнь в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений

Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:47

2024-06-21T16:47

2024-06-21T16:47

общество

москва

россия

средиземное море

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Июнь 2024 года в Москве стал самым дождливым в истории метеонаблюдений, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Вчерашний день добавил ту часть, которая поставила нынешний июнь в Москве на первое место по количеству осадков в целом за месяц. За 20 дней июня выпало чуть более 185 миллиметров осадков", - сказал Вильфанд. По его словам, предыдущий рекорд принадлежал июню 1942 году: тогда выпало 173 миллиметра осадков. "В целом месяц, говорят, был тропическим. Это, может быть, некое преувеличение, но не очень большое. Действительно воздушные массы в течение первых двух декад поступали в Москву из Средиземного моря, из южных вод Атлантики и были по своему генезису тропическими", - добавил синоптик. Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1879 года.

https://ria.ru/20240621/pogoda-1954523449.html

москва

россия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии