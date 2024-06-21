https://ria.ru/20240621/pogoda-1954425585.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Сильный ветер, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:00
2024-06-21T08:00
2024-06-21T08:00
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московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сильный ветер, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов тепла. Сохранится довольно сильный ветер, северо-западный по направлению, скорость его 5-10 метров в секунду, ветер порывистый", - рассказал Леус. Он отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается сильный ветер и до 22 градусов тепла