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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.06.2024
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08:00 21.06.2024
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 21.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Сильный ветер, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:00
2024-06-21T08:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сильный ветер, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов тепла. Сохранится довольно сильный ветер, северо-западный по направлению, скорость его 5-10 метров в секунду, ветер порывистый", - рассказал Леус. Он отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается сильный ветер и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катамаранах в Парке Горького
Люди катаются на катамаранах в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди катаются на катамаранах в Парке Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сильный ветер, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов тепла. Сохранится довольно сильный ветер, северо-западный по направлению, скорость его 5-10 метров в секунду, ветер порывистый", - рассказал Леус.
Он отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
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