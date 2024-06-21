https://ria.ru/20240621/podrostki-1954643502.html

В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка

В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка - РИА Новости, 21.06.2024

В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка

Два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:31

2024-06-21T23:31

2024-06-21T23:31

происшествия

оренбургская область

россия

октябрьский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18774/10/187741096_0:171:2837:1767_1920x0_80_0_0_9bc529d3abb413e02d9f08b409ba9374.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Октябрьском районе из реки Салмыш спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины; вблизи села Тамар-Уткуль на реке Илек, предположительно, утонули два подростка. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели обнаружили тело семилетней девочки на берегу реки Тимерсянка в Ульяновской области и тело мужчины в пруду в деревне Асаново в Чувашской Республике. Также спасатели ищут рыбака, утонувшего в реке Сосне в Орловской области.

https://ria.ru/20240615/shkolnitsa-1953156016.html

оренбургская область

россия

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, оренбургская область, россия, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)