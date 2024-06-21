Рейтинг@Mail.ru
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/podrostki-1954643502.html
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка - РИА Новости, 21.06.2024
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка
Два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:31
2024-06-21T23:31
происшествия
оренбургская область
россия
октябрьский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18774/10/187741096_0:171:2837:1767_1920x0_80_0_0_9bc529d3abb413e02d9f08b409ba9374.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Октябрьском районе из реки Салмыш спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины; вблизи села Тамар-Уткуль на реке Илек, предположительно, утонули два подростка. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели обнаружили тело семилетней девочки на берегу реки Тимерсянка в Ульяновской области и тело мужчины в пруду в деревне Асаново в Чувашской Республике. Также спасатели ищут рыбака, утонувшего в реке Сосне в Орловской области.
https://ria.ru/20240615/shkolnitsa-1953156016.html
оренбургская область
россия
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18774/10/187741096_128:0:2711:1937_1920x0_80_0_0_6ffaec86c60edf15def24b46988abe85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, россия, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка

МЧС: два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области

© РИА Новости / Игорь Чуприн | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Игорь Чуприн
Перейти в медиабанк
Спасатели МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
Октябрьском районе из реки Салмыш спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины; вблизи села Тамар-Уткуль на реке Илек, предположительно, утонули два подростка. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели обнаружили тело семилетней девочки на берегу реки Тимерсянка в Ульяновской области и тело мужчины в пруду в деревне Асаново в Чувашской Республике.
Также спасатели ищут рыбака, утонувшего в реке Сосне в Орловской области.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На западе Москвы школьница утонула в пруду
15 июня, 19:24
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияОктябрьский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала