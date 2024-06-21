https://ria.ru/20240621/podrostki-1954643502.html
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка - РИА Новости, 21.06.2024
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка
Два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:31
2024-06-21T23:31
2024-06-21T23:31
происшествия
оренбургская область
россия
октябрьский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Октябрьском районе из реки Салмыш спасатели вытащили тело 48-летнего мужчины; вблизи села Тамар-Уткуль на реке Илек, предположительно, утонули два подростка. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели обнаружили тело семилетней девочки на берегу реки Тимерсянка в Ульяновской области и тело мужчины в пруду в деревне Асаново в Чувашской Республике. Также спасатели ищут рыбака, утонувшего в реке Сосне в Орловской области.
https://ria.ru/20240615/shkolnitsa-1953156016.html
оренбургская область
россия
октябрьский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, россия, октябрьский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Октябрьский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В реке Илек под Оренбургом, предположительно, утонули два подростка
МЧС: два подростка, предположительно, утонули в реке Илек в Оренбургской области