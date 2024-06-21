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Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:22 21.06.2024 (обновлено: 22:01 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/podpole-1954631792.html
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке - РИА Новости, 21.06.2024
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке
Порядка 200 военнослужащих, включая иностранных инструкторов, уничтожены при ударе по Грибовке в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:22
2024-06-21T22:01
в мире
специальная военная операция на украине
одесская область
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Порядка 200 военнослужащих, включая иностранных инструкторов, уничтожены при ударе по Грибовке в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы. Конкретики в количестве иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные&quot;, — заявил собеседник агентства.По данным коллег Лебедева, удар был нанесен днем по району Каролино-Бугаз. Там расположены базы отдыха, мирные жители не пострадали.Ранее в пятницу украинское издание "Страна" сообщило о нескольких взрывах в Одесской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240617/udar-1953320472.html
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в мире, одесская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
В мире, Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке

Подполье: в Грибовке ВС России уничтожили солдат ВСУ и иностранных инструкторов

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Порядка 200 военнослужащих, включая иностранных инструкторов, уничтожены при ударе по Грибовке в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы. Конкретики в количестве иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные", — заявил собеседник агентства.

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По данным коллег Лебедева, удар был нанесен днем по району Каролино-Бугаз. Там расположены базы отдыха, мирные жители не пострадали.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна" сообщило о нескольких взрывах в Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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