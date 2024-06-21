https://ria.ru/20240621/podpole-1954631792.html

Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке

Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке - РИА Новости, 21.06.2024

Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке

Порядка 200 военнослужащих, включая иностранных инструкторов, уничтожены при ударе по Грибовке в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T21:22

2024-06-21T21:22

2024-06-21T22:01

в мире

специальная военная операция на украине

одесская область

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Порядка 200 военнослужащих, включая иностранных инструкторов, уничтожены при ударе по Грибовке в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы. Конкретики в количестве иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные", — заявил собеседник агентства.По данным коллег Лебедева, удар был нанесен днем по району Каролино-Бугаз. Там расположены базы отдыха, мирные жители не пострадали.Ранее в пятницу украинское издание "Страна" сообщило о нескольких взрывах в Одесской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240617/udar-1953320472.html

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в мире, одесская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина