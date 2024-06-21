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Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке - РИА Новости, 21.06.2024
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке
Порядка 200 военнослужащих, включая иностранных инструкторов, уничтожены при ударе по Грибовке в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:22
2024-06-21T21:22
2024-06-21T22:01
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одесская область
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Порядка 200 военнослужащих, включая иностранных инструкторов, уничтожены при ударе по Грибовке в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы. Конкретики в количестве иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные", — заявил собеседник агентства.По данным коллег Лебедева, удар был нанесен днем по району Каролино-Бугаз. Там расположены базы отдыха, мирные жители не пострадали.Ранее в пятницу украинское издание "Страна" сообщило о нескольких взрывах в Одесской области.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240617/udar-1953320472.html
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Подполье: иностранные инструкторы ВСУ уничтожены при ударе по Грибовке
Подполье: в Грибовке ВС России уничтожили солдат ВСУ и иностранных инструкторов