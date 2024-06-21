https://ria.ru/20240621/podpole-1954439111.html

В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, сообщили в подполье

В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, сообщили в подполье - РИА Новости, 21.06.2024

В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, сообщили в подполье

В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, есть погибшие, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:51

2024-06-21T09:51

2024-06-21T15:43

херсон

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херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 21 июн — РИА Новости. В Херсоне зафиксировали вспышку холеры, есть погибшие, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье города."В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц", — сказал участник сопротивления.Он уточнил, что назначенные Киевом власти боятся паники, поэтому выдают выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.Как сообщало подполье на минувшей неделе, по предварительным данным, источником распространения заболеваний стала вода. В зоне риска находятся системы водоснабжения у населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.В Херсоне расквартированы в том числе 123-я отдельная бригада теробороны и 34-й полк Нацгвардии Украины.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"

https://ria.ru/20240618/infrastruktura-1953568526.html

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херсон

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херсон, россия, херсонская область , происшествия