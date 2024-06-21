https://ria.ru/20240621/podderzhka-1954539827.html

На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского

На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского - РИА Новости, 21.06.2024

На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского

Уголовное дело заведено на Украине против российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", артиста обвиняют в поддержке российской... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:21

2024-06-21T15:21

2024-06-21T18:13

украина

россия

киев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", артиста обвиняют в поддержке российской военной операции против Киева, сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Отмечается, что уроженцу Украины Гогунскому инкриминируют три статьи - "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны". Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 12 лет. Обвинительный акт направлен в суд. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240417/gerello-1940578457.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, служба безопасности украины