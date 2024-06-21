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На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского - РИА Новости, 21.06.2024
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15:21 21.06.2024 (обновлено: 18:13 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/podderzhka-1954539827.html
На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского
На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского - РИА Новости, 21.06.2024
На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского
Уголовное дело заведено на Украине против российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", артиста обвиняют в поддержке российской... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:21
2024-06-21T18:13
украина
россия
киев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", артиста обвиняют в поддержке российской военной операции против Киева, сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Отмечается, что уроженцу Украины Гогунскому инкриминируют три статьи - "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны". Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 12 лет. Обвинительный акт направлен в суд. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, киев, служба безопасности украины
Украина, Россия, Киев, Служба безопасности Украины
На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского

СБУ завела дело против сыгравшего в "Универе" Гогунского из-за поддержки СВО

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктёр Виталий Гогунский
Актёр Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актёр Виталий Гогунский . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале "Универ", артиста обвиняют в поддержке российской военной операции против Киева, сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что уроженцу Украины Гогунскому инкриминируют три статьи - "Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины", "Коллаборационная деятельность" и "Пропаганда войны". Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 12 лет. Обвинительный акт направлен в суд.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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