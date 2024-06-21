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Умер молдавский писатель Спиридон Вангели
Умер молдавский писатель Спиридон Вангели - РИА Новости, 21.06.2024
Умер молдавский писатель Спиридон Вангели
В Кишиневе скончался молдавский писатель Спиридон Вангели, автор детских сказок о мальчике по имени Гугуцэ, сообщили в пятницу в социальных сетях родственники... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:56
2024-06-21T16:56
2024-06-21T16:57
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КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. В Кишиневе скончался молдавский писатель Спиридон Вангели, автор детских сказок о мальчике по имени Гугуцэ, сообщили в пятницу в социальных сетях родственники прозаика. Неделю назад Вангели исполнилось 92 года. Вангели был лауреатом государственной премии СССР (1988) и Международной премии имени Х. К. Андерсена, а также обладателем Ордена Республики. Дебют писателя состоялся в 1962 году с публикацией сборника "В стране бабочек". Его цикл сказок для детей, включая "Приключения Гугуцэ" и "Чубо из села Туртурикэ", переведен на многие языки и издан миллионными тиражами. В сотрудничестве с молдавским поэтом Григорием Виеру Вангели был соавтором иллюстрированной азбуки Albinuta ("Пчелка"), изданной в 1970 году и переизданной на латинице в 1990 году. Произведения Вангели были переведены на более чем 40 языков и распространены в почти 80 странах мира. Весной 2021 года писатель был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. Вангели провел несколько недель под наблюдением врачей, в том числе в отделении интенсивной терапии.
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кишинев, ссср
Умер молдавский писатель Спиридон Вангели
В Кишиневе на 93-м году жизни умер молдавский писатель Спиридон Вангели
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. В Кишиневе скончался молдавский писатель Спиридон Вангели, автор детских сказок о мальчике по имени Гугуцэ, сообщили в пятницу в социальных сетях родственники прозаика.
Неделю назад Вангели исполнилось 92 года.
Вангели был лауреатом государственной премии СССР
(1988) и Международной премии имени Х. К. Андерсена, а также обладателем Ордена Республики.
Дебют писателя состоялся в 1962 году с публикацией сборника "В стране бабочек". Его цикл сказок для детей, включая "Приключения Гугуцэ" и "Чубо из села Туртурикэ", переведен на многие языки и издан миллионными тиражами.
В сотрудничестве с молдавским поэтом Григорием Виеру Вангели был соавтором иллюстрированной азбуки Albinuta ("Пчелка"), изданной в 1970 году и переизданной на латинице в 1990 году.
Произведения Вангели были переведены на более чем 40 языков и распространены в почти 80 странах мира.
Весной 2021 года писатель был госпитализирован в тяжелом состоянии с COVID-19. Вангели провел несколько недель под наблюдением врачей, в том числе в отделении интенсивной терапии.