https://ria.ru/20240621/peskov-1954510336.html

Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну

Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну - РИА Новости, 21.06.2024

Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну

Автомобиль Aurus, подаренный лидеру КНДР Ким Чен Ыну, - это не дорогой подарок, он имеет прикладное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:56

2024-06-21T13:56

2024-06-21T15:20

россия

ким чен ын

дмитрий песков

визит путина в кндр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автомобиль Aurus, подаренный лидеру КНДР Ким Чен Ыну, - это не дорогой подарок, он имеет прикладное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это не дорогой подарок. Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе. Эта машина на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить северокорейцам. Очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и, конечно же, весьма необходимы для использования главы государства", - сказал Песков журналистам. В феврале Путин также подарил Ким Чен Ыну, приехавшему с визитом в РФ, автомобиль Aurus.

https://ria.ru/20240620/kndr-1954308191.html

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россия, ким чен ын, дмитрий песков, визит путина в кндр