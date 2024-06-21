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Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну - РИА Новости, 21.06.2024
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13:56 21.06.2024 (обновлено: 15:20 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/peskov-1954510336.html
Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну
Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну - РИА Новости, 21.06.2024
Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну
Автомобиль Aurus, подаренный лидеру КНДР Ким Чен Ыну, - это не дорогой подарок, он имеет прикладное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:56
2024-06-21T15:20
россия
ким чен ын
дмитрий песков
визит путина в кндр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автомобиль Aurus, подаренный лидеру КНДР Ким Чен Ыну, - это не дорогой подарок, он имеет прикладное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это не дорогой подарок. Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе. Эта машина на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить северокорейцам. Очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и, конечно же, весьма необходимы для использования главы государства", - сказал Песков журналистам. В феврале Путин также подарил Ким Чен Ыну, приехавшему с визитом в РФ, автомобиль Aurus.
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россия, ким чен ын, дмитрий песков, визит путина в кндр
Россия, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Визит Путина в КНДР
Песков прокомментировал подарок Путина Ким Чен Ыну

Песков отказался называть Aurus для Ким Чен Ына дорогим подарком

© Фото : ЦТАК Путин подарил Ким Чен Ыну "Аурус" с "победным" номером
 Путин подарил Ким Чен Ыну Аурус с победным номером - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : ЦТАК
Путин подарил Ким Чен Ыну "Аурус" с "победным" номером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Автомобиль Aurus, подаренный лидеру КНДР Ким Чен Ыну, - это не дорогой подарок, он имеет прикладное значение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для межгосударственных отношений, тем более для страны, которая является непосредственно нашим соседом, нашей приграничной страной, нет, это не дорогой подарок. Это разные машины. Одна машина длинная, на удлиненной базе. Эта машина на короткой базе. Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить северокорейцам. Очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и, конечно же, весьма необходимы для использования главы государства", - сказал Песков журналистам.
В феврале Путин также подарил Ким Чен Ыну, приехавшему с визитом в РФ, автомобиль Aurus.
Президент Росси Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в автомобиле Aurus в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В КНДР опубликовали кадры с Путиным и Ким Чен Ыном в салоне Aurus
20 июня, 16:41
 
РоссияКим Чен ЫнДмитрий ПесковВизит Путина в КНДР
 
 
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