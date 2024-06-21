https://ria.ru/20240621/peskov-1954509767.html

В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС

В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС

Вопрос о вступлении Молдавии в Европейский Союз является суверенным делом Кишинева, но процесс вступления не быстрый, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:54

2024-06-21T13:54

2024-06-21T13:54

молдавия

кишинев

россия

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос о вступлении Молдавии в Европейский Союз является суверенным делом Кишинева, но процесс вступления не быстрый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Вступление в Евросоюз) процесс не быстрый, это суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240618/moldaviya-1953716016.html

молдавия

кишинев

россия

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молдавия, кишинев, россия, дмитрий песков, евросоюз