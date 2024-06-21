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В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
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13:54 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/peskov-1954509767.html
В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС
В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС
Вопрос о вступлении Молдавии в Европейский Союз является суверенным делом Кишинева, но процесс вступления не быстрый, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:54
2024-06-21T13:54
молдавия
кишинев
россия
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос о вступлении Молдавии в Европейский Союз является суверенным делом Кишинева, но процесс вступления не быстрый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Вступление в Евросоюз) процесс не быстрый, это суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240618/moldaviya-1953716016.html
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молдавия, кишинев, россия, дмитрий песков, евросоюз
Молдавия, Кишинев, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Кремле прокомментировали вопрос о вступлении Молдавии в ЕС

Песков назвал вопрос о вступлении Молдавии в ЕС суверенным делом Кишинева

© Sputnik / Anatolii KiriakУчастник акции протеста перед зданием правительства Молдавии
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос о вступлении Молдавии в Европейский Союз является суверенным делом Кишинева, но процесс вступления не быстрый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Вступление в Евросоюз) процесс не быстрый, это суверенное дело каждого государства, в том числе и Молдавии", - сказал Песков.
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МолдавияКишиневРоссияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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