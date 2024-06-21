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Песков прокомментировал слова Путина о готовности России идти до конца
Песков прокомментировал слова Путина о готовности России идти до конца - РИА Новости, 21.06.2024
Песков прокомментировал слова Путина о готовности России идти до конца
Президент Владимир Путин, говоря о готовности России идти до конца, имел в виду спецоперацию и достижение ее целей, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:55
2024-06-21T13:55
2024-06-21T13:55
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о готовности России идти до конца, имел в виду спецоперацию и достижение ее целей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В четверг Путин, отвечая на вопросы российских журналистов по итогам государственного визита во Вьетнам, сообщил, что Запад хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, а это означает прекращение российской государственности, а тогда встает вопрос: зачем бояться и не лучше ли тогда идти до конца. "Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что имел в виду Путин, говоря о том, что надо "идти до конца" - в проведении СВО или что то еще.
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россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков прокомментировал слова Путина о готовности России идти до конца
Песков: Путин, говоря о готовности России идти до конца, имел в виду СВО