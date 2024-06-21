https://ria.ru/20240621/peskov-1954509626.html

Песков прокомментировал слова Путина о готовности России идти до конца

Песков прокомментировал слова Путина о готовности России идти до конца - РИА Новости, 21.06.2024

Песков прокомментировал слова Путина о готовности России идти до конца

Президент Владимир Путин, говоря о готовности России идти до конца, имел в виду спецоперацию и достижение ее целей, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:55

2024-06-21T13:55

2024-06-21T13:55

специальная военная операция на украине

россия

вьетнам

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о готовности России идти до конца, имел в виду спецоперацию и достижение ее целей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В четверг Путин, отвечая на вопросы российских журналистов по итогам государственного визита во Вьетнам, сообщил, что Запад хочет добиться стратегического поражения России на поле боя, а это означает прекращение российской государственности, а тогда встает вопрос: зачем бояться и не лучше ли тогда идти до конца. "Естественно в проведении СВО, естественно в достижении наших целей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что имел в виду Путин, говоря о том, что надо "идти до конца" - в проведении СВО или что то еще.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946834057.html

россия

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россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, политика