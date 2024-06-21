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В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 21.06.2024
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13:51 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/peskov-1954509098.html
В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров
В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров
Российско-вьетнамские переговоры носили предметный и конкретный характер, дальше работа будет идти на уровне экспертов для реализации договоренностей, заявил... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:51
2024-06-21T13:51
россия
вьетнам
ханой
дмитрий песков
владимир путин
хо ши мин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры носили предметный и конкретный характер, дальше работа будет идти на уровне экспертов для реализации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Переговоры носили исключительно предметный, конкретный характер, обсуждались конкретные темы. Теперь предстоит работа на экспертном, деловом уровне для реализации этих договоренностей", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам 20 июня. В ходе государственного визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.
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россия, вьетнам, ханой, дмитрий песков, владимир путин, хо ши мин
Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Хо Ши Мин
В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров

Песков: российско-вьетнамские переговоры носили предметный и конкретный характер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры носили предметный и конкретный характер, дальше работа будет идти на уровне экспертов для реализации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Переговоры носили исключительно предметный, конкретный характер, обсуждались конкретные темы. Теперь предстоит работа на экспертном, деловом уровне для реализации этих договоренностей", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам 20 июня. В ходе государственного визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.
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Вчера, 05:33
 
РоссияВьетнамХанойДмитрий ПесковВладимир ПутинХо Ши Мин
 
 
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