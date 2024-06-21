https://ria.ru/20240621/peskov-1954509098.html

В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров

В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле рассказали о характере российско-вьетнамских переговоров

Российско-вьетнамские переговоры носили предметный и конкретный характер, дальше работа будет идти на уровне экспертов для реализации договоренностей, заявил... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:51

2024-06-21T13:51

2024-06-21T13:51

россия

вьетнам

ханой

дмитрий песков

владимир путин

хо ши мин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российско-вьетнамские переговоры носили предметный и конкретный характер, дальше работа будет идти на уровне экспертов для реализации договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Переговоры носили исключительно предметный, конкретный характер, обсуждались конкретные темы. Теперь предстоит работа на экспертном, деловом уровне для реализации этих договоренностей", - сказал Песков журналистам. Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам 20 июня. В ходе государственного визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240621/yuzhnaya_koreya-1954419474.html

россия

вьетнам

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, ханой, дмитрий песков, владимир путин, хо ши мин