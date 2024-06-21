https://ria.ru/20240621/peskov-1954508652.html

В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам

В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:50

2024-06-21T13:50

2024-06-21T13:50

политика

россия

вьетнам

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. Песков сообщил о том, что президент России в пятницу под утро вернулся в РФ после визита во Вьетнам. "Очень насыщенная была повестка дня и результативная. Результативные были поездки (в КНДР и Вьетнам - ред.)", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.

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политика, россия, вьетнам, дмитрий песков, владимир путин