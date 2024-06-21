https://ria.ru/20240621/peskov-1954508652.html
В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам
В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:50
2024-06-21T13:50
2024-06-21T13:50
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал результативными визиты российского лидера Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. Песков сообщил о том, что президент России в пятницу под утро вернулся в РФ после визита во Вьетнам. "Очень насыщенная была повестка дня и результативная. Результативные были поездки (в КНДР и Вьетнам - ред.)", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
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политика, россия, вьетнам, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Вьетнам, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле оценили визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Песков назвал визиты Путина в КНДР и Вьетнам результативными