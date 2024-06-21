https://ria.ru/20240621/peskov-1954508008.html

В Кремле не исключили давления США на всех партнеров России

В Кремле не исключили давления США на всех партнеров России - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле не исключили давления США на всех партнеров России

У Кремля не вызывает сомнений, что США будут оказывать давление на всех партнеров России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:48

2024-06-21T13:48

2024-06-21T13:48

россия

вьетнам

сша

владимир путин

дмитрий песков

хо ши мин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У Кремля не вызывает сомнений, что США будут оказывать давление на всех партнеров России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-то конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно, отвечает интересам наших партнеров", - сказал Песков журналистам на вопрос, могут ли США начать оказывать давление на Вьетнам после визита Путина. Президент РФ Владимир Путин завершил государственный визит во Вьетнам 20 июня. В ходе государственного визита Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

россия

вьетнам

сша

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россия, вьетнам, сша, владимир путин, дмитрий песков, хо ши мин