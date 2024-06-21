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Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых Ким Чен Ын подарил Путину - РИА Новости, 21.06.2024
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13:46 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/peskov-1954507163.html
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых Ким Чен Ын подарил Путину
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых Ким Чен Ын подарил Путину - РИА Новости, 21.06.2024
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых Ким Чен Ын подарил Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что собакам породы пхунсан, которых глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому лидеру, только предстоит... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:46
2024-06-21T13:46
россия
ким чен ын
дмитрий песков
владимир путин
общество
визит путина в кндр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что собакам породы пхунсан, которых глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому лидеру, только предстоит дать клички, пока они еще не в России. Ранее северокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. "Им еще предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее", - сказал он журналистам.
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россия, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин, общество, визит путина в кндр
Россия, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество, Визит Путина в КНДР
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых Ким Чен Ын подарил Путину

Песков: собакам, которых Ким Чен Ын подарил Путину, еще предстоит дать клички

© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что собакам породы пхунсан, которых глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому лидеру, только предстоит дать клички, пока они еще не в России.
Ранее северокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан.
«
"Им еще предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином и так далее", - сказал он журналистам.
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