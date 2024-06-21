https://ria.ru/20240621/peskov-1954506865.html

Москва готова только к комплексному диалогу с США, заявил Песков

Москва готова только к комплексному диалогу с США, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024

Москва готова только к комплексному диалогу с США, заявил Песков

Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:45

2024-06-21T13:45

2024-06-21T13:45

сша

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы открыты для диалога, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины и непосредственной вовлеченностью США в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

сша

москва

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сша, москва, дмитрий песков