https://ria.ru/20240621/peskov-1954506865.html
Москва готова только к комплексному диалогу с США, заявил Песков
Москва готова только к комплексному диалогу с США, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
Москва готова только к комплексному диалогу с США, заявил Песков
Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:45
2024-06-21T13:45
2024-06-21T13:45
сша
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Москва готова только к комплексному диалогу с Вашингтоном, который включит в себя и вопросы участия США в украинском конфликте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы открыты для диалога, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение нынешнее, связанное с конфликтом вокруг Украины и непосредственной вовлеченностью США в этот конфликт", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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сша, москва, дмитрий песков
США, Москва, Дмитрий Песков
Москва готова только к комплексному диалогу с США, заявил Песков
Песков: Россия готова только к комплексному диалогу с США по Украине