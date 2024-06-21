https://ria.ru/20240621/peskov-1954505760.html
В Кремле оценили важность диалога России и США
В Кремле оценили важность диалога России и США - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле оценили важность диалога России и США
Диалог России и США крайне востребован, проблемы копятся, в том числе вопросы, связанные с глобальной безопасностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:42
2024-06-21T13:42
2024-06-21T13:45
россия
сша
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Диалог России и США крайне востребован, проблемы копятся, в том числе вопросы, связанные с глобальной безопасностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент России говорил, что мы готовы к диалогу с США, заинтересованы в диалоге с США, но только к комплексному диалогу... В целом, этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности ", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240620/putin-1954353439.html
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россия, сша, дмитрий песков, политика
Россия, США, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле оценили важность диалога России и США
Песков: диалог России и США крайне востребован, проблемы копятся