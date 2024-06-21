https://ria.ru/20240621/peskov-1954505760.html

В Кремле оценили важность диалога России и США

В Кремле оценили важность диалога России и США - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле оценили важность диалога России и США

Диалог России и США крайне востребован, проблемы копятся, в том числе вопросы, связанные с глобальной безопасностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:42

2024-06-21T13:42

2024-06-21T13:45

россия

сша

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149134/99/1491349910_0:303:3081:2036_1920x0_80_0_0_744eff4f4fe2e076a852877ecb5a1520.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Диалог России и США крайне востребован, проблемы копятся, в том числе вопросы, связанные с глобальной безопасностью, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент России говорил, что мы готовы к диалогу с США, заинтересованы в диалоге с США, но только к комплексному диалогу... В целом, этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности ", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240620/putin-1954353439.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, политика