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В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама - РИА Новости, 21.06.2024
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13:41 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/peskov-1954504556.html
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама
Президент России Владимир Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:41
2024-06-21T13:41
политика
вьетнам
владимир путин
россия
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама, завершилась трехдневная поездка, весьма и весьма напряженная", - сообщил Песков журналистам.
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политика, вьетнам, владимир путин, россия, дмитрий песков, москва
Политика, Вьетнам, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Москва
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама

Песков: Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама, завершилась трехдневная поездка, весьма и весьма напряженная", - сообщил Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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ПолитикаВьетнамВладимир ПутинРоссияДмитрий ПесковМосква
 
 
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