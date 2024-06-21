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В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама
Президент России Владимир Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:41
2024-06-21T13:41
2024-06-21T13:41
политика
вьетнам
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама, завершилась трехдневная поездка, весьма и весьма напряженная", - сообщил Песков журналистам.
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политика, вьетнам, владимир путин, россия, дмитрий песков, москва
Политика, Вьетнам, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Москва
В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама
Песков: Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама