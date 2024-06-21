https://ria.ru/20240621/peskov-1954504556.html

В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама

В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле рассказали, когда Путин вернулся из Вьетнама

Президент России Владимир Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:41

2024-06-21T13:41

2024-06-21T13:41

политика

вьетнам

владимир путин

россия

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу под утро вернулся из Вьетнама, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Сегодня под утро президент прилетел в Москву из Вьетнама, завершилась трехдневная поездка, весьма и весьма напряженная", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20240621/pozitsiya-1954455223.html

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политика, вьетнам, владимир путин, россия, дмитрий песков, москва