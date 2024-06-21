https://ria.ru/20240621/perevorot-1954415664.html

СМИ: личный телохранитель Зеленского устроил переворот

СМИ: личный телохранитель Зеленского устроил переворот - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ: личный телохранитель Зеленского устроил переворот

Десять офицеров Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства, личного телохранителя Владимира Зеленского Максима Донца в "самовольном... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T03:37

2024-06-21T03:37

2024-06-21T03:39

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Десять офицеров Управления госохраны Украины (УГО) обвинили и.о. главы ведомства, личного телохранителя Владимира Зеленского Максима Донца в "самовольном захвате власти", соответствующее обращение опубликовало издание "Страна.ua".Как утверждают офицеры УГО, после снятия с должности предыдущего руководителя Донец, будучи его замом, самостоятельно издал указ о своем повышении, что противозаконно и говорит "самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе".Авторы обращения заявили, что Донец мешает сотрудникам исполнять их обязанности, в частности, приказав заступать в наряд по охране первых лиц без оружия, также по его "устному распоряжению" УГО передало все имеющиеся взрывчатые вещества на хранение в СБУ. По словам офицеров, взрывчатку отобрали даже у кинологов, которые использовали ее для тренировки собак.Кроме того, и.о. главы ведомства без объяснения причин перевел в резерв, фактически отстранив от службы, часть сотрудников, включая офицеров в звании полковников, говорится в обращении. Этим сотрудникам предписано пройти медкомиссию, некоторых перевели в департамент, который "занимается, среди прочего, чисткой биотуалетов на блокпостах".По мнению составителей обращения, подобные решения вызваны "личной неприязнью к определенному кругу подчиненных". Офицеры призвали Зеленского отменить данные распоряжения Донца и назначить легитимного начальника УГО.Обращение направлено, помимо Зеленского, спикеру Рады Руслану Стефанчуку, генпрокурору Андрею Костину и ряду руководителей правоохранительных органов.В прошлом году американское издание Newsweek писало, что телохранитель Зеленского Максим Донец стал "неожиданной знаменитостью" на Украине. До 2019 года Донец работал телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского. По данным СМИ, он, как и Зеленский, родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына.

https://ria.ru/20240527/plan-1948577606.html

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954392177.html

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в мире, украина, кривой рог, владимир зеленский, служба безопасности украины