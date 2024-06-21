Французские левые пообещали отменить пенсионную реформу Макрона
Французские левые пообещали вернуть пенсию в 60 лет при победе в парламенте
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Коалиция французских левых партий "Новый народный фронт" пообещала отменить проведенную президентом Эммануэлем Макроном пенсионную реформу и снизить пенсионный возраст до 60 лет в случае победы на внеочередных парламентских выборах.
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"В случае победы до 2027 года мы представим большой законопроект о пенсии в 60 лет. В нем мы будем опираться на совместную работу с нашими социальными партнерами", - сообщил депутат левой партии "Непокорившася Франция" (LFI) Эрик Кокрель на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.
По его словам, реформа Макрона будет отменена уже в 2024 году. Затем партии планируют организовать масштабную конференцию, чтобы обсудить с социальными организациями юридические рамки возврата пенсионного возраста в 60 лет.
Для финансирования пенсий предлагается использовать, в том числе, налог с крайне высоких доходов.
Лозунг "Пенсия в 60 лет!" был одним из главных на протестах против пенсионной реформы, которые проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
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