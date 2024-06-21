Рейтинг@Mail.ru
Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 21.06.2024 (обновлено: 15:45 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/pensii-1954536030.html
Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 21.06.2024
Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:08
2024-06-21T15:45
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_1055:272:3071:1406_1920x0_80_0_0_285ec389541ae23153fa85b6c652f7dc.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — сказано в документе.О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции, — после 1 февраля 2025-го.Как сообщил накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков, индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров. По его словам, для расчета прибавки за базу возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.
https://ria.ru/20240621/pensii-1954406082.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949481085_975:228:3071:1800_1920x0_80_0_0_d7dff17b1e52dc6f351b19035070f66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание Дома правительства Российской Федерации
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных.
«
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — сказано в документе.
О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции, — после 1 февраля 2025-го.
Как сообщил накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков, индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров. По его словам, для расчета прибавки за базу возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.
Монеты, социальная карта москвича и денежная купюра - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев
Вчера, 00:03
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала