https://ria.ru/20240621/pensii-1954536030.html

Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 21.06.2024

Правительство поддержало проект индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:08

2024-06-21T15:08

2024-06-21T15:45

общество

россия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из отзыва кабмина в думской базе данных."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", — сказано в документе.О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам президент Владимир Путин заявил в выступлении на ПМЭФ. Он поручил рассмотреть соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы. В четверг, 20 июня, инициативу внесли в нижнюю палату парламента.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на это потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Окончательная цифра будет понятна после того, как установится уровень инфляции, — после 1 февраля 2025-го.Как сообщил накануне министр труда и социальной защиты Антон Котяков, индексация пенсий в следующем году пройдет по одинаковым правилам для неработающих и работающих пенсионеров. По его словам, для расчета прибавки за базу возьмут размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая период 2016-2024 годов. Он добавил, что индексация будет проводиться дважды в год.

https://ria.ru/20240621/pensii-1954406082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия