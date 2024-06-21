https://ria.ru/20240621/pensii-1954406082.html
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев - РИА Новости, 21.06.2024
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев
Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых, заявил депутат Госдумы... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:03
2024-06-21T00:03
2024-06-21T05:33
общество
андрей исаев
госдума рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых, заявил депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам.Исаев также сообщил, что пенсии такой категории пенсионеров будут индексировать с максимально положенной суммы. С 2025 года пенсии им будут повышать дважды в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.
https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей исаев, госдума рф
Общество, Андрей Исаев, Госдума РФ
При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев
Исаев об индексации пенсий работающим: неполученная за 8 лет сумма не пропадет