https://ria.ru/20240621/pensii-1954406082.html

При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев

При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев - РИА Новости, 21.06.2024

При индексации пенсий недополученная сумма не пропадет, сообщил Исаев

Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых, заявил депутат Госдумы... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:03

2024-06-21T00:03

2024-06-21T05:33

общество

андрей исаев

госдума рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Недополученная за восемь лет пенсия работающим пенсионерам не пропадает, ее восстановят, когда пенсионер выйдет на заслуженный отдых, заявил депутат Госдумы Андрей Исаев, комментируя проект об индексации пенсий работающим пенсионерам.Исаев также сообщил, что пенсии такой категории пенсионеров будут индексировать с максимально положенной суммы. С 2025 года пенсии им будут повышать дважды в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия" 20 июня. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров с 2025 года, отметив, что ресурсы на это есть.

https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей исаев, госдума рф