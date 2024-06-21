https://ria.ru/20240621/patriot-1954447386.html

Польша надеется получить от США системы ПВО Patriot

Польша надеется получить от США системы ПВО Patriot - РИА Новости, 21.06.2024

Польша надеется получить от США системы ПВО Patriot

Польша рассчитывает получить от США системы ПВО Patriot, несмотря на перенаправление поставок Украине, заявило министерство национальной обороны республики РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:34

2024-06-21T10:34

2024-06-21T10:34

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ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Польша рассчитывает получить от США системы ПВО Patriot, несмотря на перенаправление поставок Украине, заявило министерство национальной обороны республики Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее сообщал, что Вашингтон намерен передать Киеву сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок, которая подразумевает приостановку выполнения всех заказов, связанных с зенитно-ракетными комплексами Patriot и NASAMS, для других стран. "Решение о перенаправлении поставок из заказов союзников и партнеров США не повлияет на боеготовность наших подразделений. Контракты для Вооруженных сил Польши будут выполняться США", - говорится в заявлении МО Польши. Тем не менее польские военные признали, что изменения коснутся отсрочки некоторых поставок из очень широкого спектра вооружений и военной техники, которые они получают из США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

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в мире, сша, украина, польша, джон кирби, сергей лавров, нато