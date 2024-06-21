Польша надеется получить от США системы ПВО Patriot
Польша ожидает получить ПВО от США, несмотря на их перенаправление Украине
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
ВАРШАВА, 21 июн - РИА Новости. Польша рассчитывает получить от США системы ПВО Patriot, несмотря на перенаправление поставок Украине, заявило министерство национальной обороны республики
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее сообщал, что Вашингтон намерен передать Киеву сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики "реприоритезации" поставок, которая подразумевает приостановку выполнения всех заказов, связанных с зенитно-ракетными комплексами Patriot и NASAMS, для других стран.
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"Решение о перенаправлении поставок из заказов союзников и партнеров США не повлияет на боеготовность наших подразделений. Контракты для Вооруженных сил Польши будут выполняться США", - говорится в заявлении МО Польши.
Тем не менее польские военные признали, что изменения коснутся отсрочки некоторых поставок из очень широкого спектра вооружений и военной техники, которые они получают из США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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