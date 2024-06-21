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В России началась акция "Свеча Памяти" - РИА Новости, 21.06.2024
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17:51 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/pamyat-1954591808.html
В России началась акция "Свеча Памяти"
В России началась акция "Свеча Памяти" - РИА Новости, 21.06.2024
В России началась акция "Свеча Памяти"
Акция "Свеча Памяти" стартовала в России в канун годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в общественном оргкомитете акции. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:51
2024-06-21T17:51
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Свеча Памяти" стартовала в России в канун годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в общественном оргкомитете акции. Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение. После участники акции передадут зажженные свечи по другим адресам: автоколонна направится из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции. Затем автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и РФ, ветераны боевых действий, посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню. Также в этом году делегация Общероссийской организации "Офицеры России", которая входит в состав организаторов акции, посетит Донецк, Саур-могилу и передаст Свечу в Военно-исторический музей Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20230621/putin-1879610994.html
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россия, москва, ссср, офицеры россии
Россия, Москва, СССР, Офицеры России
В России началась акция "Свеча Памяти"

В России стартовала акция "Свеча Памяти" в канун годовщины начала войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПатриотическая акция "Свеча памяти"
Патриотическая акция Свеча памяти - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Патриотическая акция "Свеча памяти". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Акция "Свеча Памяти" стартовала в России в канун годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в общественном оргкомитете акции.
Акция стартовала в Москве в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе. Там были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение.
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После участники акции передадут зажженные свечи по другим адресам: автоколонна направится из Елоховского собора к другим духовным центрам столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Это подчеркивает межконфессиональный характер акции.
Затем автоколонна, в состав которой вошли Герои Советского Союза и РФ, ветераны боевых действий, посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню.
Также в этом году делегация Общероссийской организации "Офицеры России", которая входит в состав организаторов акции, посетит Донецк, Саур-могилу и передаст Свечу в Военно-исторический музей Великой Отечественной войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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