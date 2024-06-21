https://ria.ru/20240621/pamyat-1954560111.html

В России запустили проект "Имя воина"

В России запустили проект "Имя воина" - РИА Новости, 21.06.2024

В России запустили проект "Имя воина"

Мемориальный сетевой проект "Имя воина", в котором можно зажечь виртуальную свечу за погибших во время Великой Отечественной войны бойцов-евреев, запущен перед... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:27

2024-06-21T16:27

2024-06-21T16:27

герман захарьяев

россия

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мемориальный сетевой проект "Имя воина", в котором можно зажечь виртуальную свечу за погибших во время Великой Отечественной войны бойцов-евреев, запущен перед Днем памяти и скорби в России, рассказал президент международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев. "В этом году при поддержке фонда "СТМЭГИ" проводится проект "Имя воина", который я считаю крайне важным и предлагаю к нему присоединиться. Для этого нужно зайти в виртуальный "Зал имен", найти в базе данных своих близких и зажечь символическую поминальную свечу в память о них. Сегодня в базе данных проекта около 170 тысяч человек. Пополнение новыми именами и внесение дополнительной информации в существующие страницы происходит ежедневно. Новые имена можно внести и самостоятельно, обратившись к администраторам проекта", – рассказал он РИА Новости. С инициативой проекта, добавил Захарьяев, выступила израильская поисково-историческая ассоциация "Имя воина" ("Шем Алохем"), которая занимается исследованиями, посвященными участию воинов-евреев во Второй мировой войне. "Плечом к плечу атаку захватчиков отражали бойцы десятков национальностей. Это было общенародное единство: на фоне стремлении людей разгромить врага меркли все разногласия. Да и ни один враг до этого не ставил перед собой таких задач – уничтожить не только государственность, но и язык, культуру и чувство национальной гордости целой группы народов, населявших Советский Союз. Долг всех нас, ныне живущих представителей еврейского народа, — отдать дань уважения тем, кто 80 лет назад встал с оружием в руках на пути врага", – сказал Захарьяев, отметив, что более полумиллиона солдат и офицеров Красной армии, по его данным, были евреями.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954247734.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

герман захарьяев, россия, общество