https://ria.ru/20240621/palestina-1954462651.html

Армения признала Палестину

Армения признала Палестину - РИА Новости, 21.06.2024

Армения признала Палестину

Республика Армения признала Государство Палестина, сообщает в пятницу МИД закавказской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:33

2024-06-21T11:33

2024-06-21T11:33

в мире

армения

палестина

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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Республика Армения признала Государство Палестина, сообщает в пятницу МИД закавказской республики в Telegram-канале. Отмечается, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки, требующих урегулирования. "Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта, а также присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предусловий. Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Более того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами", - отмечается в заявлении ведомства. Отмечается, что на различных международных площадках Армения всегда выступала за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского. "Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления. На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240617/oon-1953306678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, палестина