https://ria.ru/20240621/palestina-1954462651.html
Армения признала Палестину
Армения признала Палестину - РИА Новости, 21.06.2024
Армения признала Палестину
Республика Армения признала Государство Палестина, сообщает в пятницу МИД закавказской республики в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:33
2024-06-21T11:33
2024-06-21T11:33
в мире
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Республика Армения признала Государство Палестина, сообщает в пятницу МИД закавказской республики в Telegram-канале. Отмечается, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки, требующих урегулирования. "Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта, а также присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предусловий. Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Более того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами", - отмечается в заявлении ведомства. Отмечается, что на различных международных площадках Армения всегда выступала за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского. "Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления. На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240617/oon-1953306678.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, палестина
В мире, Армения, Палестина
Армения признала Палестину
МИД Армении объявил о признании Государства Палестина
ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости.
Республика Армения признала Государство Палестина, сообщает в пятницу МИД закавказской республики в Telegram-канале
.
Отмечается, что катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки, требующих урегулирования.
"Республика Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта, а также присоединяется к требованиям международного сообщества об их освобождении без предусловий. Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН
, призывающим к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Более того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке
, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами", - отмечается в заявлении ведомства.
Отмечается, что на различных международных площадках Армения всегда выступала за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжаем поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского. "Мы убеждены, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные устремления. На основании вышеизложенного Республика Армения подтверждает свою приверженность международному праву, принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов и признает Государство Палестина", - говорится в документе.