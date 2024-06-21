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Британский политик заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и ЕС

Британский политик заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и ЕС - РИА Новости, 21.06.2024

Британский политик заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и ЕС

Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:54

2024-06-21T23:54

2024-06-21T23:54

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В интервью британскому телевидению Фарадж рассказал, что предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. "Для меня было очевидно, что постоянное расширение НАТО и ЕС на восток давало... повод для российского народа, чтобы сказать, что "они снова нападают на нас"... Мы спровоцировали эту войну", - сказал британский политик в интервью Би-би-си. Ранее Фарадж заявлял, что шокирован тем, что Запад не рассматривает идею проведения каких-либо переговоров с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также выражал мнение, что разговоры о возможной победе Украины над Россией "курам на смех". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва не раз выражала готовность к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Как отмечал Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить соответствующий декрет. Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953070160.html

https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html

https://ria.ru/20240621/ukraina-1954619093.html

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