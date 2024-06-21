https://ria.ru/20240621/oslo-1954474064.html

Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии

Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии - РИА Новости, 21.06.2024

Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии

Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии в Осло, некоторые из них приковали себя цепями, восемь человек задержаны, сообщает... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:15

2024-06-21T12:15

2024-06-21T12:17

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии в Осло, некоторые из них приковали себя цепями, восемь человек задержаны, сообщает столичная полиция. "Мы находимся около здания парламента из-за демонстрации в поддержку Палестины. Всего на месте присутствует около 40 демонстрантов. Некоторые из них заблокировали главный вход и... приковали себя цепями... В общей сложности восемь человек задержаны", - сообщает полиция в своём аккаунте в социальной сети Х. Согласно информации от правоохранителей, демонстрантам было предписано покинуть место, но десять человек не выполнили этот приказ. Норвежская телерадиовещательная компания NRK сообщает, что участие в демонстрации принимали активисты норвежской "группы действий за Палестину", выступающие за мир и справедливость в Палестине. В конце мая об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия. Также в начале июня парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240116/protest-1921736749.html

https://ria.ru/20240125/protest-1923523229.html

https://ria.ru/20240121/demonstranty-1922660628.html

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израиль, палестина, норвегия, хамас, оон, в мире