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Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии - РИА Новости, 21.06.2024
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12:15 21.06.2024 (обновлено: 12:17 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/oslo-1954474064.html
Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии
Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии - РИА Новости, 21.06.2024
Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии
Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии в Осло, некоторые из них приковали себя цепями, восемь человек задержаны, сообщает... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:15
2024-06-21T12:17
израиль
палестина
норвегия
хамас
оон
в мире
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии в Осло, некоторые из них приковали себя цепями, восемь человек задержаны, сообщает столичная полиция. "Мы находимся около здания парламента из-за демонстрации в поддержку Палестины. Всего на месте присутствует около 40 демонстрантов. Некоторые из них заблокировали главный вход и... приковали себя цепями... В общей сложности восемь человек задержаны", - сообщает полиция в своём аккаунте в социальной сети Х. Согласно информации от правоохранителей, демонстрантам было предписано покинуть место, но десять человек не выполнили этот приказ. Норвежская телерадиовещательная компания NRK сообщает, что участие в демонстрации принимали активисты норвежской "группы действий за Палестину", выступающие за мир и справедливость в Палестине. В конце мая об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия. Также в начале июня парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240116/protest-1921736749.html
https://ria.ru/20240125/protest-1923523229.html
https://ria.ru/20240121/demonstranty-1922660628.html
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израиль, палестина, норвегия, хамас, оон, в мире
Израиль, Палестина, Норвегия, ХАМАС, ООН, В мире
Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в парламент Норвегии

Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии

© AFP 2024 / NTB/Torstein BøeЛюди во время демонстрации в поддержку Палестины в Осло
Люди во время демонстрации в поддержку Палестины в Осло - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AFP 2024 / NTB/Torstein Bøe
Люди во время демонстрации в поддержку Палестины в Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пропалестинские демонстранты заблокировали вход в здание парламента Норвегии в Осло, некоторые из них приковали себя цепями, восемь человек задержаны, сообщает столичная полиция.
"Мы находимся около здания парламента из-за демонстрации в поддержку Палестины. Всего на месте присутствует около 40 демонстрантов. Некоторые из них заблокировали главный вход и... приковали себя цепями... В общей сложности восемь человек задержаны", - сообщает полиция в своём аккаунте в социальной сети Х.
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Пропалестинские демонстранты вышли на акцию протеста в здании конгресса США
16 января, 21:41
Согласно информации от правоохранителей, демонстрантам было предписано покинуть место, но десять человек не выполнили этот приказ. Норвежская телерадиовещательная компания NRK сообщает, что участие в демонстрации принимали активисты норвежской "группы действий за Палестину", выступающие за мир и справедливость в Палестине.
В конце мая об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия. Также в начале июня парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ИзраильПалестинаНорвегияХАМАСООНВ мире
 
 
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