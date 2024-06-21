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"Плохие новости для ВСУ". На Западе забили тревогу из-за российского оружия
"Плохие новости для ВСУ". На Западе забили тревогу из-за российского оружия - РИА Новости, 21.06.2024
"Плохие новости для ВСУ". На Западе забили тревогу из-за российского оружия
Применение российскими военными планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО будет плохой новостью для украинских сил, пишет ирландский журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:02
2024-06-21T09:02
2024-06-21T11:17
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Применение российскими военными планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО будет плохой новостью для украинских сил, пишет ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск", — указал Боуз, комментируя первое применение такого оружия в зоне боевых действий на Украине.В марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Как рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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Россия, Украина, Чей Боуз, Алексей Леонков, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
"Плохие новости для ВСУ". На Западе забили тревогу из-за российского оружия
Журналист Боуз назвал применение разрушительных ФАБ-3000 плохой новостью для ВСУ