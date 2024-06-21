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Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.06.2024
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11:09 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/orban-1954455715.html
Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине
Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.06.2024
Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что ключевой вопрос конфликта на Украине - станет ли страна членом НАТО и останется ли над... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:09
2024-06-21T11:09
в мире
россия
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севастополь
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что ключевой вопрос конфликта на Украине - станет ли страна членом НАТО и останется ли над Севастополем российский флаг, при этом попытки Запада выйти победителем из конфликта "безнадежны". "Вопрос в конце концов заключается в том, станет ли Украина членом НАТО или нет - это война об этом. Будет ли над Севастополем - это порт в Черном море - флаг НАТО или флаг России? Русские говорят, что сейчас там флаг России, и не хотят менять на флаг НАТО. И не хотят жить вблизи от границы с такой Украиной, которая полностью вооружена НАТО новейшими видами оружия и армией", - сказал Орбан. По его словам, Запад хотел бы выиграть этот конфликт, однако это "безнадежно", поскольку цена в любом случае будет "неподъемной". Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719928.html
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в мире, россия, украина, севастополь, виктор орбан, владимир путин, нато, мирный договор
В мире, Россия, Украина, Севастополь, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО, мирный договор
Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине

Орбан считает, что попытки запада победить в конфликте на Украине безнадежны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что ключевой вопрос конфликта на Украине - станет ли страна членом НАТО и останется ли над Севастополем российский флаг, при этом попытки Запада выйти победителем из конфликта "безнадежны".
"Вопрос в конце концов заключается в том, станет ли Украина членом НАТО или нет - это война об этом. Будет ли над Севастополем - это порт в Черном море - флаг НАТО или флаг России? Русские говорят, что сейчас там флаг России, и не хотят менять на флаг НАТО. И не хотят жить вблизи от границы с такой Украиной, которая полностью вооружена НАТО новейшими видами оружия и армией", - сказал Орбан.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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По его словам, Запад хотел бы выиграть этот конфликт, однако это "безнадежно", поскольку цена в любом случае будет "неподъемной".
Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
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В миреРоссияУкраинаСевастопольВиктор ОрбанВладимир ПутинНАТОмирный договор
 
 
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