https://ria.ru/20240621/orban-1954455715.html

Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине

Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине - РИА Новости, 21.06.2024

Орбан считает, что Запад не сможет победить в конфликте на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что ключевой вопрос конфликта на Украине - станет ли страна членом НАТО и останется ли над... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:09

2024-06-21T11:09

2024-06-21T11:09

в мире

россия

украина

севастополь

виктор орбан

владимир путин

нато

мирный договор

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БУДАПЕШТ, 21 июн - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что ключевой вопрос конфликта на Украине - станет ли страна членом НАТО и останется ли над Севастополем российский флаг, при этом попытки Запада выйти победителем из конфликта "безнадежны". "Вопрос в конце концов заключается в том, станет ли Украина членом НАТО или нет - это война об этом. Будет ли над Севастополем - это порт в Черном море - флаг НАТО или флаг России? Русские говорят, что сейчас там флаг России, и не хотят менять на флаг НАТО. И не хотят жить вблизи от границы с такой Украиной, которая полностью вооружена НАТО новейшими видами оружия и армией", - сказал Орбан. По его словам, Запад хотел бы выиграть этот конфликт, однако это "безнадежно", поскольку цена в любом случае будет "неподъемной". Орбан ранее заявил, что Европа несётся к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719928.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, севастополь, виктор орбан, владимир путин, нато, мирный договор