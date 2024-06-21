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Опрос показал, жители каких регионов больше всего хотят завести детей - РИА Новости, 21.06.2024
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00:40 21.06.2024 (обновлено: 01:34 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/opros-1954408298.html
Опрос показал, жители каких регионов больше всего хотят завести детей
Опрос показал, жители каких регионов больше всего хотят завести детей - РИА Новости, 21.06.2024
Опрос показал, жители каких регионов больше всего хотят завести детей
Жители Дальнего Востока среди представителей российских регионов больше всего хотят завести детей, а реже всего о таком желании говорили сибиряки, к таким... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:40
2024-06-21T01:34
общество
россия
дальний восток
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жители Дальнего Востока среди представителей российских регионов больше всего хотят завести детей, а реже всего о таком желании говорили сибиряки, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости. "Что же касается территориального распределения, более склонны заводить детей респонденты из малых населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек (22%). Наибольшее желание иметь детей зафиксировано у жителей Дальневосточного федерального округа (24%), наименьшее – у жителей Сибирского федерального округа (13%)", - показали результаты исследования, в котором приняли участие 2700 респондентов по всей России. Хотя респонденты на Дальнем Востоке больше всего хотят завести детей, они рассматривают более отдаленную перспективу – в ближайший год завести ребенка планируют всего 3% опрошенных. В целом по стране 16% опрошенных планируют завести ребенка, причем 7% сделают это уже в течение ближайшего года. Больше всего хотят завести ребенка респонденты без детей (18%) и с одним ребенком (17%). Доля желающих завести ребенка снижается до 11% у имеющих двоих детей и вновь возрастает у имеющих троих и более детей (14%). Чаще всего хотят завести детей представители поколения Y (20-37 лет) – 27%, реже всего – поколения X (38-58 лет) – 8%. Аналитики выяснили, что желание завести ребенка увеличивается с ростом дохода, причем самый большой скачок – с 16 до 23% – происходит при пересечении планки в 80 тысяч рублей в месяц на человека.
https://ria.ru/20240213/bolezni-1927080465.html
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россия
дальний восток
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общество, россия, дальний восток
Общество, Россия, Дальний Восток
Опрос показал, жители каких регионов больше всего хотят завести детей

"Яков и Партнеры": в РФ чаще всего хотят завести детей жители Дальнего Востока

© iStock.com / Paulo SousaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / Paulo Sousa
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жители Дальнего Востока среди представителей российских регионов больше всего хотят завести детей, а реже всего о таком желании говорили сибиряки, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнеры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости.
«
"Что же касается территориального распределения, более склонны заводить детей респонденты из малых населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек (22%). Наибольшее желание иметь детей зафиксировано у жителей Дальневосточного федерального округа (24%), наименьшее – у жителей Сибирского федерального округа (13%)", - показали результаты исследования, в котором приняли участие 2700 респондентов по всей России.
Хотя респонденты на Дальнем Востоке больше всего хотят завести детей, они рассматривают более отдаленную перспективу – в ближайший год завести ребенка планируют всего 3% опрошенных.
В целом по стране 16% опрошенных планируют завести ребенка, причем 7% сделают это уже в течение ближайшего года. Больше всего хотят завести ребенка респонденты без детей (18%) и с одним ребенком (17%).
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Доля желающих завести ребенка снижается до 11% у имеющих двоих детей и вновь возрастает у имеющих троих и более детей (14%). Чаще всего хотят завести детей представители поколения Y (20-37 лет) – 27%, реже всего – поколения X (38-58 лет) – 8%.
Аналитики выяснили, что желание завести ребенка увеличивается с ростом дохода, причем самый большой скачок – с 16 до 23% – происходит при пересечении планки в 80 тысяч рублей в месяц на человека.
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