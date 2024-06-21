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На Ореховском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
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05:08 21.06.2024 (обновлено: 05:30 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/opornik-1954418511.html
На Ореховском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
На Ореховском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.06.2024
На Ореховском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ
Операторы БПЛА отдельного разведывательного батальона 19-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:08
2024-06-21T05:30
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА отдельного разведывательного батальона 19-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал журналистам техник FPV-дронов c позывным "Бомба". "Уничтожили опорный пункт противника, также успешно поразили вражескую бронемашину и блиндаж. В зависимости от цели мы используем по бронированной и легкой технике кумулятивные заряды, по "опорникам" - фугасными и по живой силе - осколочными зарядами", - рассказал он. По его словам, из-за большого расхода FPV-дронов по объектам ВСУ в Запорожской области техники ежедневно оснащают БПЛА для поражения различных видов целей.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
На Ореховском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

Операторы БПЛА уничтожили "опорник" ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА отдельного разведывательного батальона 19-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал журналистам техник FPV-дронов c позывным "Бомба".
"Уничтожили опорный пункт противника, также успешно поразили вражескую бронемашину и блиндаж. В зависимости от цели мы используем по бронированной и легкой технике кумулятивные заряды, по "опорникам" - фугасными и по живой силе - осколочными зарядами", - рассказал он.
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12 марта, 16:24
По его словам, из-за большого расхода FPV-дронов по объектам ВСУ в Запорожской области техники ежедневно оснащают БПЛА для поражения различных видов целей.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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