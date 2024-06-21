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На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:49 21.06.2024 (обновлено: 05:28 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/opershtab-1954417606.html
На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА
На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА
Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T04:49
2024-06-21T05:28
происшествия
специальная военная операция на украине
северский район
краснодарский край
краснодар
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидирован, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба."Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.В ночь на пятницу оперштаб информировал о ночной массированной атаке на Краснодарский край. Позже оперштаб сообщил о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских БПЛА на котельню и автовокзал "Южный".
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950046559.html
северский район
краснодарский край
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происшествия, северский район, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Северский район, Краснодарский край, Краснодар
На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА

Оперштаб Кубани: на территории Ильского НПЗ потушили возгорание после атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИльский НПЗ в Краснодарском крае
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидирован, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба.
"Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.
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В ночь на пятницу оперштаб информировал о ночной массированной атаке на Краснодарский край. Позже оперштаб сообщил о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских БПЛА на котельню и автовокзал "Южный".
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСеверский районКраснодарский крайКраснодар
 
 
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