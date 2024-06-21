https://ria.ru/20240621/opershtab-1954417606.html

На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА

На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024

На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА

Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T04:49

2024-06-21T04:49

2024-06-21T05:28

происшествия

специальная военная операция на украине

северский район

краснодарский край

краснодар

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидирован, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба."Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.В ночь на пятницу оперштаб информировал о ночной массированной атаке на Краснодарский край. Позже оперштаб сообщил о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских БПЛА на котельню и автовокзал "Южный".

https://ria.ru/20240602/pozhar-1950046559.html

северский район

краснодарский край

краснодар

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происшествия, северский район, краснодарский край, краснодар