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На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА
На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2024
На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА
Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T04:49
2024-06-21T04:49
2024-06-21T05:28
происшествия
специальная военная операция на украине
северский район
краснодарский край
краснодар
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, возникший на площади 50 квадратных метров пожар уже ликвидирован, пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба."Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека", - говорится в сообщении.В ночь на пятницу оперштаб информировал о ночной массированной атаке на Краснодарский край. Позже оперштаб сообщил о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских БПЛА на котельню и автовокзал "Южный".
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происшествия, северский район, краснодарский край, краснодар
Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Северский район, Краснодарский край, Краснодар
На Ильском НПЗ потушили возгорание после атаки украинских БПЛА
Оперштаб Кубани: на территории Ильского НПЗ потушили возгорание после атаки БПЛА