https://ria.ru/20240621/operatory-1954574592.html

Эксперты оценили требования к российским мобильным ОС

Эксперты оценили требования к российским мобильным ОС - РИА Новости, 21.06.2024

Эксперты оценили требования к российским мобильным ОС

Ужесточение требований к российским мобильным операционным системам облегчит работу по дальнейшему развитию полностью отечественных решений, однако на рынке... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:03

2024-06-21T17:03

2024-06-21T17:03

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ужесточение требований к российским мобильным операционным системам облегчит работу по дальнейшему развитию полностью отечественных решений, однако на рынке необходим разумный баланс между созданием востребованных ОС и преференциями компаниям, вкладывающимся в новые российские системы, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты. Минпромторг хочет конкретизировать требования к отечественным мобильным ОС в реестре российского ПО, рассказали агентству в пресс-службе министерства. Например, предлагается установить требования об отсутствии иностранных компонентов для тех операционных систем, которые применяются на объектах критической информационной инфраструктуры, а также в составе программно-аппаратных комплексов для госструктур. Также предлагается добавить требование к российским разработчикам относительно возможности осуществлять техподдержку решений и выпускать новые версии. "Ужесточение нужно, и повлияет это только в положительную сторону для настоящих производителей отечественного ПО, в том числе и мобильного. А еще и облегчит работу по импортозамещению и дальнейшему развитию отечественной разработки, которая по многим параметрам обгоняет западные аналоги. Крайне важно на самом высоком государственном уровне уделить особое внимание тем, кто до сих пор берет иностранное ПО, предназначенное для одних платформ, меняет на нем "шильдики" и, используя различные эмуляторы, пытается выдавать за отечественные разработки", - сказал Ивченков. Начальник отдела мобильной разработки в компании IBS Павел Панченко отметил, что новые требования коснутся операционных систем, разработанных на базе программного стека Android (Android Open Source Project). Это мобильные операционные системы "Ред ОС М" от компании "Ред софт", а также Kvadra OS от компании Yadro. По мнению эксперта, предложенные ограничения могут закрыть возможность применения подобных ОС в госсекторе, но они смогут быть представлены на B2C-рынке. "На рынке необходим какой-то разумный баланс, который, с одной стороны, оставит разработчикам возможность создавать операционные системы, востребованные государством, бизнесом и гражданами, а с другой, позволит дать преференции тем компаниям, которые вложили большие финансовые и людские ресурсы в создание новых отечественных решений корпоративной мобильности, создавая полностью новую суверенную экосистему мобильных сервисов и приложений", - добавил Панченко.

https://ria.ru/20240613/brendy-1952632333.html

https://ria.ru/20240607/minpromtorg-1951518808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)