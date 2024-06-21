https://ria.ru/20240621/opasnost-1954428114.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:32
2024-06-21T08:32
2024-06-21T08:35
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240619/pvo-1954094822.html
белгородская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность