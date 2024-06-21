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В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
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08:32 21.06.2024 (обновлено: 08:35 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/opasnost-1954428114.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:32
2024-06-21T08:35
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
19 июня, 19:57
 
Белгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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