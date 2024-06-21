https://ria.ru/20240621/oon-1954454225.html

Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля

Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля - РИА Новости, 21.06.2024

Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля

Заседание Совета безопасности ООН по сотрудничеству между ОДКБ и Организацией объединенных наций состоится 19 июля в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:04

2024-06-21T11:04

2024-06-21T11:04

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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Заседание Совета безопасности ООН по сотрудничеству между ОДКБ и Организацией объединенных наций состоится 19 июля в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "19 июля в Нью-Йорке под председательством Российской Федерации состоится заседание Совета безопасности ООН, которое будет посвящено теме сотрудничества между ООН, с одной стороны, и ОДКБ, СНГ и ШОС - с другой", - сказал Лавров по итогам СМИД ОДКБ.

https://ria.ru/20240620/armeniya-1954138541.html

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в мире, нью-йорк (город), россия, сергей лавров, оон, одкб, снг