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Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля - РИА Новости, 21.06.2024
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11:04 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/oon-1954454225.html
Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля
Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля - РИА Новости, 21.06.2024
Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля
Заседание Совета безопасности ООН по сотрудничеству между ОДКБ и Организацией объединенных наций состоится 19 июля в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:04
2024-06-21T11:04
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Заседание Совета безопасности ООН по сотрудничеству между ОДКБ и Организацией объединенных наций состоится 19 июля в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "19 июля в Нью-Йорке под председательством Российской Федерации состоится заседание Совета безопасности ООН, которое будет посвящено теме сотрудничества между ООН, с одной стороны, и ОДКБ, СНГ и ШОС - с другой", - сказал Лавров по итогам СМИД ОДКБ.
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в мире, нью-йорк (город), россия, сергей лавров, оон, одкб, снг
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Сергей Лавров, ООН, ОДКБ, СНГ
Заседание Совбеза ООН по сотрудничеству с ОДКБ состоится 19 июля

Лавров: заседание по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС состоится 19 июля

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 июн - РИА Новости. Заседание Совета безопасности ООН по сотрудничеству между ОДКБ и Организацией объединенных наций состоится 19 июля в Нью-Йорке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"19 июля в Нью-Йорке под председательством Российской Федерации состоится заседание Совета безопасности ООН, которое будет посвящено теме сотрудничества между ООН, с одной стороны, и ОДКБ, СНГ и ШОС - с другой", - сказал Лавров по итогам СМИД ОДКБ.
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В миреНью-Йорк (город)РоссияСергей ЛавровООНОДКБСНГ
 
 
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