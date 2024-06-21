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В Париже перенесли генеральную репетицию церемонии открытия ОИ - РИА Новости, 21.06.2024
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22:37 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/olimpiada-1954639430.html
В Париже перенесли генеральную репетицию церемонии открытия ОИ
В Париже перенесли генеральную репетицию церемонии открытия ОИ - РИА Новости, 21.06.2024
В Париже перенесли генеральную репетицию церемонии открытия ОИ
Генеральную репетицию церемонии открытия Олимпийских игр, которая должна была пройти на Сене 24 июня, перенесли из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:37
2024-06-21T22:37
олимпийские игры
сена (река)
франция
париж
эммануэль макрон
жеральд дарманен
летние олимпийские игры 2024
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ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Генеральную репетицию церемонии открытия Олимпийских игр, которая должна была пройти на Сене 24 июня, перенесли из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе оргкомитета ОИ в Париже. Согласно организаторам, погодные условия, включая течения и уровень воды, должны быть максимально приближены к средним условиям в июле и августе. "Условия соответствовали во время первого теста 17 июня, что касается репетиции, назначенной на 24 июня, дожди последних дней и прогноз погоды на выходные исказят необходимые наблюдения. Поэтому оргкомитет решил перенести репетицию на более поздний срок", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что оргкомитет, тем не менее, продолжает обучение капитанов, в июле начнутся занятия по навигации на тренажерах. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В июле открытие Олимпиады впервые в истории должно пройти вне стадиона, на реке Сене. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что в параде примут участие 180 судов, с которых будет транслироваться световое шоу. На 94 из них будут находиться 10,5 тысячи атлетов, принимающих участие в соревнованиях. В ходе репетиций оттачивается, в том числе, движение лодок с определенной скоростью и на строгой дистанции друг от друга. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что церемонию открытия Олимпийских игр могут перенести с реки Сены на стадион в случае террористической угрозы. Он также заявлял, что власти готовят несколько "запасных сценариев" проведения мероприятия на фоне высокого риска теракта в стране. До этого радиостанция Europe 1 сообщила, что спецслужбы Франции на фоне угрозы теракта рекомендуют изменить формат церемонии открытия Олимпиады, отменив парад атлетов на реке Сене. Между тем, в пресс-службе французского МВД РИА Новости сообщили, что спецслужбы отвергают все опасения по поводу безопасности проведения запланированной церемонии, несмотря на сообщения в СМИ.
https://rsport.ria.ru/20240621/sena-1954593429.html
https://rsport.ria.ru/20240613/mok-1952708768.html
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олимпийские игры, сена (река), франция, париж, эммануэль макрон, жеральд дарманен, летние олимпийские игры 2024
Олимпийские игры, Сена (река), Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен, Летние Олимпийские игры 2024
В Париже перенесли генеральную репетицию церемонии открытия ОИ

Генеральную репетицию церемонии открытия ОИ на Сене перенесли из-за дождей

© Фото : Пресс-служба ОлимпиадыПариж, Олимпийские игры 2024 года
Париж, Олимпийские игры 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Пресс-служба Олимпиады
Париж, Олимпийские игры 2024 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 июн – РИА Новости. Генеральную репетицию церемонии открытия Олимпийских игр, которая должна была пройти на Сене 24 июня, перенесли из-за погодных условий, сообщили РИА Новости в пресс-службе оргкомитета ОИ в Париже.
Согласно организаторам, погодные условия, включая течения и уровень воды, должны быть максимально приближены к средним условиям в июле и августе.
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"Условия соответствовали во время первого теста 17 июня, что касается репетиции, назначенной на 24 июня, дожди последних дней и прогноз погоды на выходные исказят необходимые наблюдения. Поэтому оргкомитет решил перенести репетицию на более поздний срок", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что оргкомитет, тем не менее, продолжает обучение капитанов, в июле начнутся занятия по навигации на тренажерах.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В июле открытие Олимпиады впервые в истории должно пройти вне стадиона, на реке Сене. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что в параде примут участие 180 судов, с которых будет транслироваться световое шоу. На 94 из них будут находиться 10,5 тысячи атлетов, принимающих участие в соревнованиях.
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В ходе репетиций оттачивается, в том числе, движение лодок с определенной скоростью и на строгой дистанции друг от друга.
В апреле президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что церемонию открытия Олимпийских игр могут перенести с реки Сены на стадион в случае террористической угрозы. Он также заявлял, что власти готовят несколько "запасных сценариев" проведения мероприятия на фоне высокого риска теракта в стране.
До этого радиостанция Europe 1 сообщила, что спецслужбы Франции на фоне угрозы теракта рекомендуют изменить формат церемонии открытия Олимпиады, отменив парад атлетов на реке Сене. Между тем, в пресс-службе французского МВД РИА Новости сообщили, что спецслужбы отвергают все опасения по поводу безопасности проведения запланированной церемонии, несмотря на сообщения в СМИ.
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